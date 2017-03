ANNONSE

Mikkel «Mix» Diskerud er klar for den svenske klubben IFK Göteborg.

Det bekrefter Allsvenskan-klubben på sine nettsider. Diskerud er fortsatt under kontrakt med New York City FC, men er «kjøpt ut» fra å være i kvoten med spillere i New York-klubben som kan tjene mer enn lønnstaket i ligaen. MLS-klubben kan nå la en annen spiller ta Diskeruds plass i denne kvoten.

«Mix» på sin side, fortsetter karrieren med et låneopphold hos IFK Göteborg. Lånet varer fram til 27. august.

Norsk-amerikaneren har spilt for New York City FC de siste sesongene, men ble nylig kjøpt ut av kontrakten da det ble klart at han ikke var i manager Patrick Vieiras fremtidsplaner.

Mandag begynte ryktene å svirre i svenske medier om at Diskerud var på vei til IFK. Nå bekrefter altså klubben at nordmannen er klar for spill i Allsvenskan.

Diskerud har tidligere spilt for Rosenborg og Stabæk, i tillegg til et opphold hos belgiske Gent. Diskerud har valgt å representere USAs landslag.