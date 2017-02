ANNONSE

Armeneren pådro seg en skade mot Saint-Étienne onsdag, etter at han sikret seier mot de franske motstanderne.

United-manager José Mourinho bekreftet dette på en pressekonferanse i Manchester fredag.

– Mkhitaryan rekker ikke søndagens kamp. Phil Jones kan derimot rekke den. Vi får se i morgen (lørdag), sa Mourinho.

Michael Carrick, som også måtte byttes ut i Frankrike onsdag, er derimot klar for kamp. Det samme skal kaptein Wayne Rooney være, ifølge flere engelske medier.

Mourinho kommenterte også trekningen av europaligaens åttedelsfinale. Denne ble gjort i Sveits tidligere fredag. United, som slo ut Saint-Étienne med 4–0 sammenlagt i 16-delsfinalen, møter russiske FC Rostov. Russerne slo ut Sparta Praha i sin 16-delsfinale.

– En dårlig trekning, og det av flere grunner. Det blir for det første langt å reise, men Rostov vil også by på tøff motstand. De spilte bra i mesterligaen denne sesongen. De slo både Ajax og Anderlecht i playoff, og de gjorde det i tillegg bra i en vanskelig gruppe. Det er et fysisk sterkt lag, sa portugiseren.

– Men vi går for seier, la han til.

Rostov var i gruppe med Atlético Madrid, Bayern München og PSV. Det russiske laget knep tredjeplassen foran PSV, noe som ga en billett til sluttspillet i europaligaen. United ses likevel på som stor favoritt. "De røde djevlene" er også favoritter til å vinne finalen på Wembley søndag.

(©NTB)