Mkhitaryan sikret Manchester United seieren da laget tok seg videre i Europa League

SAINT-ÉTIENNE - MANCHESTER UNITED 0-1 (0-4 SAMMENLAGT):

Med en solid tremålsledelse fra oppgjøret i Manchester, var det ventet at hjemmelaget Saint-Étienne måtte score tidlig for å klare å skape spenning i oppgjøret.

Det skjedde aldri.

I stedet scoret Henrikh Mkhitaryan, og ryddet med det all tvil til side.

Bare ti minutter senere måtte den armenske stjernespilleren forlate banen med det som så ut til å være en skade i låret, da han holdt seg til baksiden av låret da han gikk av banen.

Mkhitaryan scoret

Et allerede vanskelig utgangspunkt ble plutselig betydelig tyngre da Henrikh Mkhitaryan sendte gjestene fra Manchester i ledelsen etter et kvarters spill.

Et innlegg fra Juan Mata fant veien til armeneren som ventet foran Saint-Étiennes mål.

Mkhitaryan fikk så vidt satt foten mot ballen, og sendte med det Manchester United i ledelsen.

Bare ti minutter senere var det dog over for Mkhitaryan. En skade sørget for at han ikke klarte å fortsette kampen, og dermed ble han erstattet av Marcus Rashford.

RØDT: Eric Bailly ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort i løpet av få minutter.

Bailly utvist

Etter en times spill, ble gjestenes Eric Bailly utvist etter å ha pådratt seg to gule kort i løpet av kort tid.

Først ble han tildelt et gult kort etter en litt slurvete takling, før han fulgte opp med en ny takling bare minutter senere.

Dommer Deniz Aytekin delte velvillig ut det røde kortet, og ga dermed Manchester United en utfordring med å måtte spille i undertall mot Saint-Étienne.

Selv med en spiller mindre på banen, hadde José Mourinhos menn full kontroll på hjemmelaget. Det endte i seier, og avansement etter å ha vunnet 4-0 sammenlagt over to kamper.

Ole Selnæs satte hele kampen på benken for hjemmelaget. Alexander Søderlund sliter med en skade, og var ikke i kamptroppen.

