Mats Møller Dæhli er klar for et nytt år på utlån fra Freiburg til St. Pauli.

St. Pauli bekrefter i en pressemelding at nordmannen blir i klubben fram til 30. juni 2018.

Møller Dæhli sier til Nettavisen at han er svært godt fornøyd med å fortsette karrieren i Hamburg-klubben.

- Jeg har blitt utrolig glad i klubben. Vi har hatt et veldig fint år sammen, og jeg har troa på laget framover. Jeg er veldig glad for å fortsette utviklingen min der. Jeg tror at jeg kan ha gode sjanser for spilletid hvis jeg fortsetter å jobbe hardt, sier Møller Dæhli til Nettavisen.

Den norske landslagsspilleren har funnet seg godt til rette i klubben og er trygg på at han kan ta nye steg.

- Da det gikk så bra som det gjorde, og jeg fikk en så god følelse med laget og med treneren, er jeg bare veldig «happy» med at jeg kan ta det neste steget mitt der.

Også sportsdirektør Abdreas Rettig er tilfreds med å sikre seg nordmannens tjeneste også neste sesong.

- Mats har vært en fantastisk tilvekst i laget de siste seks månedene - både karakteren hans og det han gjør på banen. Vi er veldig glad for at han blir, sier Rettig til klubbens hjemmeside.

Mats Møller Dæhli sluttet seg først til St. Pauli i januar og scoret to mål på 13 kamper da klubben gjorde en sterk vårsesong.