Foran drøye 7000 tilskuere tok Vålerenga ledelsen ved Ghayas Zahid på det som kunne se ut å være ment som et innlegg etter et kvarters spill. Da drøye timen var spilt doblet Moa ledelsen etter et innlegg fra den ghanesiske innbytteren Ernest Agyiri. Fem minutter senere var samme mann frempå og økte til 3-0 med et skudd fra 15-16 meter.

Seieren er Ronny Deilas første i oppkjøringen. Tidligere har det blitt tap for russiske Zenit (0-1) og danske Nordsjælland (1-2).

På Malta vant også Stabæk sin treningskamp mot Lustenau fra Østerrike. Scoringene til Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie etter hvilen ga 2-0-seier.

