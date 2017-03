Modeste-trippel senket Jarstein og Skjelbred

ANNONSE

KÖLN - HERTHA BERLIN 4-2:

Et hattrick av franske Anthony Modeste bidro til at Köln slo Hertha Berlin 4-2. Både Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred spilte for Hertha.

Yuya Osako sendte Köln i føringen etter bare seks minutter med et langskudd Jarstein burde ha reddet, før tidligere Blackburn- og Hoffenheim-spiss Modeste doblet en halvtime senere. To minutter etter økte 28-åringen til 3-0 for vertene.

Vedad Ibisevic reduserte fra straffemerket fem minutter etter hvilen, men til liten nytte. Modeste satte inn 4-1 etter 63 minutters spill. John Anthony Brooks reduserte igjen for Hertha, men gjestene maktet ikke å skape spenning mot slutten.

- Vi vet ikke hva vi skulle gjort uten ham, sa Köln-keeper Timo Horn om Modeste, som ifølge ryktene har fått fete tilbud fra Kina.

- Det har aldri vært aktuelt for meg å vende laget mitt ryggen midt i sesongen, sa Modeste.

Jarstein har vært strålende for Hertha denne sesongen, men spilte ikke sin beste kamp lørdag. Skjelbred ble byttet ut i pausen.

Taper terreng

Resultatet gjør at tabellfemmer Hertha taper terreng i toppen av Bundesliga. Laget har hele 19 poeng opp til Bayern München på tabelltopp.

Köln på sjetteplass er nå tre poeng bak Hertha. Hovedstadslaget har 40 poeng, fem poeng mindre enn tabellfirer Hoffenheim.

Nettopp Hoffenheim sikret 1-0-seier hjemme mot Leverkusen lørdag. Sandro Wagner scoret kampens eneste mål etter 62 minutters spill.

Dermed henger klubben med i tet i Tyskland. Laget har ett poeng opp til tabelltreer Dortmund.

Leipzig-nedtur



Tabelltoer RB Leipzig fikk seg en skikkelig nesestyver i bortemøtet med nedrykkstruede Werder Bremen. Zlatko Junuzovic sendte vertene i føringen etter 34 minutter, før Florian Grillitsch doblet etter en knapp time. Florian Kainz fastsatte resultatet til 3-0 på overtid.

Leipzig har ti poeng opp til Bayern, og serielederen har en kamp mindre spilt. Dortmund er tre poeng bak Leipzig.

I kampen mellom Wolfsburg og Darmstadt var det veteranen Mario Gomez som avgjorde for hjemmelaget. Kraftspissen satte inn oppgjørets eneste mål like før pause.

Det ble 1-1 mellom Augsburg og Freiburg, mens oppgjøret mellom Frankfurt og Hamburg endte målløst.

Berisha senket topplaget



I 2. Bundesliga ble Veton Berisha matchvinner da Greuther Fürth fikk med seg en sterk 1-0-seier hjemme mot topplaget Stuttgart.

Den norske landslagsspilleren scoret vinnermålet allerede etter ni minutter. 22-åringen ble byttet ut like før slutt.

St. Pauli og Mats Møller Dæhli møtte Iver Fossums Hannover i en kamp som endte målløst. Begge de to nordmennene ble byttet ut etter rundt en times spill.

(©NTB)