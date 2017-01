ANNONSE

Mohammed Abu er solgt fra Strømsgodset til Columbus Crew, i Major League Soccer. Den amerikanske klubben har allerede en tidligere Strømsgodset-spiller i Ola Kamara.

Sportssjef Jostein Flo har sagt til klubbens hjemmeside at Abu hadde et sterkt ønske om å komme nærmere familien, som er bosatt i USA.

- Abu har savnet kona og sønnen sin masse. Det var veldig hyggelig å ringe til ham og si at han nå kan gjenforenes med familien. Dette betyr mye for Abu. Han er glad for at viste forståelse, forteller Flo til klubbens hjemmeside.

Mohammed Abu har vært innom Strømsgodset tre ganger i løpet av de siste seks sesongene. Ghaneseren har spilt 154 kamper for Drammens-klubben.

- Vi ønsker å takke Abu for innsatsen i Strømsgodset gjennom flere år. Han har vært en lojal og dyktig spiller som alltid har stått på og gitt sitt ytterste for klubben. Abu har vært sentral for oss i flere sesonger. Dette er på mange måter en flott historie og et godt bilde på samarbeidet med Manchester City. Nå ønsker vi Abu lykke til videre i USA, sier Flo til klubbens hjemmeside.