«Moi» med drømmemål og selvmål mot Luzern

Nordmannen sendte Basel i ledelsen med et lekkert brassespark.

BASEL - LUZERN 3-1:

Mohamed Elyounoussi sendte Basel i ledelsen etter et knapt kvarters spill i søndagens kamp mot Luzern. Nordmannen brassesparket ballen i mål etter at Basel slo et frispark inn Luzerns sekstenmeterfelt.

Der havnet ballen på hodet til en Basel-spiller, som nikket den til Elyounoussi.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet

Den norske landslagsspilleren kastet seg bakover og brassesparket Basel i ledelsen på strålende vis.

Knappe ti minutter senere økte Kevin Bua Basels ledelse til 2-0, etter at Elyounoussi var nest sist på ballen.

I den andre omgangen fulgte Elyounoussi opp drømmemålet med å score et marerittmål. Nordmannen var uheldig, og sendte ballen i eget mål knappe ti minutter inn i den andre omgangen.

Ti minutter før slutt økte Ricky van Wolfswinkel ledelsen til 3-1.

Basel fikk en tung start på den nye sesongen da de tapte 0-2 mot Young Boys i serieåpningen forrige helg.

I forbindelse med serieåpningen ble det hevdet av sveitsiske avisen Blick at Arsenal skal ha nordmannen i kikkerten, og at man ønsket å se nærmere på østfoldingens kvaliteter mot Young Boys.

Elyounoussi er tidligere blitt satt i forbindelse med Arsenals Premier League-rival Leicester.

For en måned siden sa kantspilleren til Nettavisen at han tok akkurat de ryktene med knusende ro.

- Ting skal gå via Basel først, så kommer det til meg. Før den tid er det kun treninger og kamper som gjelder for min del, sa «Moi».