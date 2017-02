ANNONSE

BASEL - LUZERN 3-1:

Mohamed «Moi» Elyounoussi og hans Basel forsterket serieledelsen ytterligere da Luzern ble beseiret søndag.

Nordmannen var nest sist på ballen da Marc Janko doblet ledelsen for Basel. Den tidligere Molde- og Sarpsborg 08-spilleren har etter hvert etablert seg som en viktig mann på topplaget fra Sveits.

Mark Suchy sendte Basel i ledelsen etter knappe 20 minutters spill. To minutter etter at Janko hadde doblet Basels ledelse, slo Francois Affolter tilbake for Luzern.

Ti minutter før slutt var Janko frempå igjen, og økte Basels ledelse til 3-1. Det ble også sluttresultatet på St. Jakob Park.

Elyounoussi og Basel leder den sveitsiske serien med 59 poeng etter 22 kamper. Young Boys følger på plassen bak, men har 17 poeng færre enn de suverene serielederne.