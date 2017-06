Moi om Leicester-ryktene: - Det må gå via Basel først

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): - Du kan si det har vært en sesong over all forventning, sier Mohamed Elyounoussi til Nettavisen.

I juli i fjor forlot 22-åringen Molde til fordel for Champions League-fotball i sveitsiske Basel, og etter noen kamper på benken spilte nordmannen seg raskt til fast plass i den sveitsiske toppklubben.

Og siden har «Moi» hatt mye å juble for.

Først ble seriegullet i den sveitsiske ligaen sikret med fire kamper igjen å spille av sesongen, og avstanden fra Basel og ned til Young Boys på andreplass endte til slutt på hele 17 poeng.

Det betyr at laget er sikret plass i gruppespillet i neste sesongs Champions League, og Moi får nok en gang spise kirsebær med de aller største fotballspillerne i Europa.

Så, i slutten av mai, var østfoldingen med og sikret «The Double» med Basel, etter at Sion ble slått 3-0 i finalen i den sveitsiske cupen.

Tirsdag ble en ny milepæl i Elyounoussis fotballkarriere notert. Da scoret han sitt første landslagsmål, av det vakre slaget sådan, da Norge spilte 1-1 mot Sverige på Ullevaal Stadion.

- Skal forbedre meg

- Jeg har hatt en veldig fin sesong, jeg er veldig fornøyd med hvordan den har vært. Men nå er den over, så jeg må bare omstille meg og forbedre det som har vært, sier angrepsspilleren til Nettavisen etter privatlandskampen mot Sverige.

Men hva slags klubb nordmannen spiller for etter sommeren, er fortsatt ikke skrevet i stein.

Elyounoussi sørget for 10 mål på 32 ligakamper for de sveitsiske ligamesterne denne sesongen. Det er en statistikk som legges merke til også utenfor ost- og klokkenasjonen. Og interessen for 22-åringen synker garantert ikke etter å ha vært Norges beste mot Sverige på tirsdag.

Hemmelighetsfull

Tidligere i vår ble det hevdet at Premier League-klubben Leicester igjen så på østfoldingen som en mulig erstatter for Riyad Mahrez, som de også gjorde for et drøyt år siden.

Også klubber i andre europeiske toppligaer ryktes å følge ekstra godt med på Basel-spilleren.

Men selv virker Elyounoussi hemmelighetsfull når han blir spurt om hvordan han forholder seg til overgangsryktene.

- Jeg tar det med ro, egentlig. Ting skal gå via Basel først, så kommer det til meg. Før den tid er det kun treninger og kamper som gjelder for min del, sier østfoldingen, som har tre år igjen av kontrakten, til Nettavisen.

Kort ferie

Han rekker ikke å nyte ferien hjemme i Norge før det bærer tilbake til Sveits igjen.

- Vi starter igjen om ti dager, så jeg får en veldig kort ferie. Det blir å dra hjem til mor og få god mat og slappe av. God mat og sofaen, sier Elyounoussi, som forteller at han legger treningen til side i perioden frem mot sesongoppkjøringen.

- Jeg skal ikke røre meg noen ting nå. Jeg har bare planer om å slappe av. Det har vært en veldig lang sesong, så det skal bli godt med noen fridager.

Han nekter konsekvent å svare tydelig på hvor han spiller neste sesong, også når andre journalister spør hvor mye han tenker på temaet.

- Akkurat nå er det kun ferie som står i hodet mitt, så det tenker jeg ikke på. Det får eventuelt komme etter hvert, sier Basel-angriperen i pressesonen på Ullevaal Stadion.

