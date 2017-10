«Moi» overrasket alle med frisparkene mot San Marino: - Har aldri prøvd meg i kamp før

Nå står Moi Elyounoussi med to mål på to frispark for det norske landslaget.

SANDVIKA (Nettavisen): Mohamed «Moi» Elyounoussi scoret tre av målene da Norge slaktet San Marino med 8-0 i torsdagens VM-kvalifiseringskamp i det italienskspråklige fjellandet.

To av målene kom på direkte frispark, og landslagssjef Lars Lagerbäck innrømte tidligere på fredag at han lot seg overraske over at Basel-angriperen stilte seg opp for å ta frisparkene.

Til Nettavisen forteller tremålshelten selv at han har trent mye på slike frispark. Men aldri fått forsøke seg i kamp.

- Har øvd på trening

- De har blitt øvd inn på trening, aldri i kamp. Jeg tar sjeldent frispark, verken i Basel eller tidligere, egentlig. Men jeg har alltid hatt en skuddteknikk som jeg har trent på. Det følte jeg for å prøve i går, sier 23-åringen.

- Den satt ganske fint, legger han til.

Og det er ingen underdrivelse. Rett før pause tok han sats fra drøyt 20 meters hold, skrudde ballen over muren, og kula gikk via nærmeste stolpe og i mål bak en sjanseløs San Marino-keeper som ikke engang gjorde noe forsøk på å stanse ballen.

- Den kan ikke plasseres stort bedre enn det?

- Du skal ha den litt høyere opp, da, for å ha den litt bedre. Men nei, altså, jeg er fornøyd med at den satt på første forsøk, ler Basel-spilleren.

- Følte for å teste

Mindre enn tre minutter etter pause gjorde han seg klar til å ta sitt andre frispark for kvelden. Denne gangen sendte han ballen gjennom San Marinos mur, vekk fra keepers hjørne, og igjen var sisteskansen hjelpeløs tilskuer.

- Det var full uttelling, konstaterer Elyounoussi.

Han forteller at det aldri var planlagt at han skulle få prøve seg på frispark.

TILBAKE I NORGE: Etter flyturen hjem fra San Marino sent torsdag kveld, møtte Moi og de andre landslagsspillerne til pressetreff i Sandvika på fredag.

- Nei, vi tok det der og da. Ved det første frisparket var posisjon fin, det var en posisjon som jeg har trent på selv. Da følte jeg for å teste. Det var ikke så mange som snakket imot det, jeg fikk lov i hvert fall. Så det var godt å se den gå inn.

- Tror folk undervurderer meg

Mois tredje mål for kvelden kom på hodet, da 23-åringen fikk stå helt alene og dunke ballen inn ved bakerste stolpe etter et hjørnespark.

- Jeg tror folk undervurderer meg når det gjelder hodet, mener Elyounoussi.

- Jeg har scoret flere på hodet, også på corner, så der tror jeg folk har undervurdert meg litt tidligere. Men det var godt å se den gå inn, og, sier spilleren som dermed sørget for det første hattricket for det norske A-landslaget siden Steffen Iversen scoret tre mål mot Malta høsten 2007.

Ikke sikker til kampen mot Nord-Irland

Nettavisen kåret Elyounoussi til banens beste spiller mot San Marino, og Moi er en av spillerne som har stått mest frem etter at Lars Lagerbäck overtok jobben som landslagssjef.

- Ja, det har egentlig vært mange bra kamper etter at Lars har kommet inn. Nå møtte vi et lag der det var mulig å kunne få til noe stort, da. Men det har fungert veldig bra på landslaget så langt. Jeg føler jeg kommer inn med mye selvtillit, og har blitt en mye bedre fotballspiller siden jeg dro fra Norge, sier Elyounoussi, som fortsatt ikke er 100 prosent sikker på at han spiller søndagens avsluttende kvalikkamp mot Nord-Irland hjemme på Ullevaal.

- Jeg kom nettopp fra litt behandling. Det er ikke noe stort. Jeg fikk et kakk som er litt stivt ennå, men det går seg sikkert til etter hvert.

- Blir du klar til søndag?

- Sånn jeg føler meg nå er det litt stivt ennå. Men det går nok over, tror banens beste spiller mot San Marino.

