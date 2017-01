Molde-keeper solgt til Club Brugge

ANNONSE

Molde har solgt keeperen Ethan Horvath (21) til Club Brugge.

Det bekrefter eliteserieklubben på egne hjemmesider tirsdag ettermiddag.

- Jeg valgte Club Brugge fordi «keeperscenarioet» deres passet best til meg og min situasjon med å komme meg videre i karrieren. Det er en stor klubb, et større steg enn Molde, og jeg ser frem til dette.



Manager i Molde FK, Ole Gunnar Solskjær, mener at interessen for Horvath var ventet, spesielt etter de gode prestasjonene han gjorde i Europa League høsten 2015.



- Vi er flink til dette. Hente spillere, utvikle de og selge de til større klubber. Det er et salg vi er fornøyd med og en gutt vi kommer til å savne, men han er alltid velkommen tilbake, sier Solskjær.

Horvath kom til Molde FK som 17-åring og skrev profesjonell kontrakt da han fylte 18 år sommeren 2013.