Molde kjempet seg tilbake til uavgjort etter Sogndals sjokkstart

Ole Gunnar Solskjær og hans menn fikk en marerittstart på søndagens kamp mot Sogndal, men slo hardt tilbake.

SOGNDAL - MOLDE 2-2:

Sogndal scoret kampens to første mål, og så ut til å styre mot seier og tre poeng, men et imponerende comeback fra Molde sørget for at lagene startet med blanke ark etter pause.

I motsetning til førsteomgang, ble den andre omgangen målfattig, og oppgjøret endte til slutt 2-2.

Sjokkerte Molde



Debutant Stanisa Mandic fikk en perfekt start på sin Sogndal-karriere, og sendte hjemmelaget i ledelsen etter tolv minutters spill. Montenegrineren fikk satt ballen i mål etter at Sogndal fikk slått et frispark inn foran Molde-målet.

Etter 20 minutters spill var Fredrik Aursnes nær å utligne, men Mathias Dyngeland i Sogndal-målet fikk reddet skuddet. I stedet var det Sogndal som fikk mer å juble for.

Minutter senere var nemlig Chidiebere Nwakali frempå for Sogndal. Spilleren, som er utlånt fra Manchester City, fyrte av et langskudd som Andreas Linde i Molde-målet aldri var i nærheten av å stoppe.

LANGSKUDD: Chidiebere Nwakali scoret med et lekkert langskudd mot Molde.

Comeback



Ti minutter før pause, var det Moldes tur til å juble. Islandske Björn Bergmann Sigurdarson gjorde alt rett da han fikk ballen i beina foran Sogndal-målet, og satte inn reduseringen for gjestene.

Etter reduseringen traff både Sigurdarson og Bendik Bye stolpen i hvert sitt angrep, før det igjen var tid for nettsus.

Petter Strand dundret et frispark i mål på lekkert vis, og sørget med det for at lagene gikk til pause med stillingen 2-2.

Jaktet seier



Tidlig i den andre omgangen var Sigurdarson på nytt aktiv, og var svært nær å sende Molde i ledelsen. Ballen ble dog stoppet av keeper Dyngeland like før den trillet over målstreken.

Knappe ti minutter senere fikk Bendik Bye muligheten til å sende hjemmelaget tilbake i ledelsen, men heller ikke denne gangen fikk spissen satt ballen i mål. I stedet gikk skuddforsøket til side for Molde-målet.

Selv om begge lagene spilte seg til store nok sjanser til å kunne stikke av med seieren, endte kampen 2-2 etter en målløs andreomgang.

