Molde misbrukte sjansene mot Godset

Molde bommet mot Godset.

MOLDE - STRØMSGODSET 0-0:

Molde måtte klare seg med et skuffende uavgjortresultat hjemme mot Strømsgodset søndag kveld.

Ole Gunnar Solskjærs menn var det beste laget, men klarte ikke overliste Espen Bugge Pettersen i Strømsgodsets mål.

Björn Bergmann Sigurdarson fikk kampens største mulighet på overtid av kampen, men avsluttet i stolpen til hjemmefansens store frustrasjon.

- Der er Godset heldige, kommenterte Eurosports Jørgen Klem.

Etter å ha vunnet tre kamper på rad, måtte derfor Molde nøye seg med et poeng i søndagens Eliteserie-oppgjør.

- Vi kom ikke opp på det nivået vi håpet på, men i andreomgang har vi trykk på dem og presser dem bakover og skaper sjanser, men jeg lurer på om noen har flyttet litt på stolpene. Vi har en del å rette opp til etter ferien, sier en lettere oppgitt Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Eurosport etter kampen.

Sjanser til begge lag

Det ble en ganske jevnspilt førsteomgang tilskuerne på Aker Stadion ble vitne til søndag kveld.

Etter en sjansefattig åpning på kampen, var det Molde som skapte den første store muligheten da ballen ble spilt til Fredrik Brustad i bakrommet. Molde-angriperen ble hardt presset, men kom til en avslutning som gikk like til side for mål.

Gjestene fra Drammen hang godt med i oppgjøret mot de blåkledde forhåndsfavorittene, og etter 31 minutter fikk Bassel Jradi en stor sjanse da han mottok ballen i en god skuddposisjon. Men Godset-spilleren ble satt under hardt press og fikk kun til et sleivspark da han skulle avslutte.

Minutter senere spilte Tokmac Nguen seg til en bra mulighet da han driblet seg fri og tok med seg ballen langs dødlinjen. Strømsgodset-angriperen forsøkte seg med et skudd fra spiss vinkel, men Andreas Linde fikk avverget til corner.

Molde-press



Mot slutten av omgangen la Molde press på gjestene, men det ble bare nesten for hjemmelaget.

Først forsøkte Petter Strand seg med et skuddforsøk fra cirka 20 meter, men avslutningen gikk like til side for mål.

Minuttet senere var det Björn Bergmann Sigurdarson som prøvde seg fra samme distanse, men denne gangen reddet Espen Bugge Pettersen.

Ved pause stod det dermed fortsatt 0-0.

Centimetere fra scoring

Også andreomgangen skulle bli frustrerende for Molde som fortsatte å jage scoring.

Etter 59 minutter kom Christoffer Remmer til en bra sjanse da han mottok ballen ved sekstenmeteren, men danskens avslutning gikk like til side for stolpen.

15 minutter senere var hjemmelaget enda nærmere scoring da Sander Svendsen kom til en avslutning. Bugge Pettersen endte opp med å gi en farlig retur og til slutt endte ballen opp hos Strand som banket til, men igjen hadde ikke Molde marginene med seg. Ballen gikk kun noen centimetere til side for mål.

Molde fortsatte å presse på mot slutten av oppgjøret. Fem minutter før slutt forsøkte Strand å skru ballen opp i krysset fra cirka 16 meter, men denne gangen vartet Bugge Pettersen opp med en glimrende redning.

På overtid var hjemmelaget enda nærmere scoring da Sigurdarson satte ballen i stolpen, men det ville seg ikke for de blåkledde.

Strømsgodset stod i mot presset fra Molde i sluttminuttene, og dermed endte det til slutt 0-0.