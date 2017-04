Molde mistet to poeng mot Sandefjord

ANNONSE

SANDEFJORD - MOLDE 3-3:

To mål av Björn Bergmann Sigurdarson i den andre omgangen sørget for at Molde hadde snudd kampen til 1-2 i Sandefjord.

Hjemmelaget ville ikke at gjestene skulle stikke av med alle poengene og kvarteret før slutt utlignet Abdoulaye Seck med et flott hodestøt.

Fredrik Brustad så ut til tungen på vektskålen for Molde. Innlegget fra Eirik Hestad ti minutter før slutt var godt slått, og i feltet fikk angrepsspilleren sette pannebrasken til og ballen gikk kontant i mål.

Fem minutter på overtid ble imidlertid hjemmelaget tildelt straffespark av dommer Trygve Kjensli. Dermed ble det poengdeling i et meget fartsfylt eliteserieoppgjør i Sandefjord.

Vertene best i gang



Molde jaktet seier og tre poeng i Sandefjord for å tette luken til lagene i toppen av tabellen.

På Komplett Arena var det imidlertid hjemmelaget som fikk den første store sjansen. Victor Demba Bindia fikk headet en langpasning ned til Kastrati som fra straffemerket klinket ballen høyt over på volley.

Sandefjord fortsatte å styre kampen på eget gress og fikk til slutt målet de var ute etter.

Straffet Molde

For drøye ti minutter før pause gjorde Babacar Sarr det enkelt for vertene. Midtbanespilleren brukte for lang tid med ballen utenfor egen 16-meter, noe Håvard Storbæk utnyttet.

30-åringen snappet ballen og bredsidet ballen inn ved stolperota til Andreas Linde.

I andreomgang kom imidlertid bortelaget nådeløst tilbake.

Snudde kampen

For to mål av Bergmann Sigurdarson sørget for at det plutselig sto 1-2 med 20 minutter igjen å spille.

Kun to minutter etter islendingens andre mål utlignet Abdoulaye Seck for vertene. Scoringen holdt ikke til poeng for hjemmelaget, for tre minutter senere smalt det igjen fra Molde.

Fredrik Brustad så ut til å få æren av å fastsette sluttresultatet til 2-3 etter et flott hodestøt, men på overtid fikk vertene tildelt straffe.

Straffespark

Kastrati ble lagt i bakken av Molde-keeperen og dommeren pekte på krittmerket fem minutter på overtid.

Pau Morer gikk frem for å ta straffen og spanjolen satte lærkula sikkert i mål. Dermed endte oppgjøret 3-3. Molde beholder dermed sin femteplass, mens Sandefjord klatret til en niendeplass.