Molde scoret vinnermålet på overtid i tam toppkamp mot Brann

Det tok 94 minutter før noen fikk noe å juble for.

MOLDE - BRANN 1-0:

Søndag kveld ble det spilt toppoppgjør mellom Molde og Brann i Romsdal. Begge klubber kjemper om medaljer i Eliteserien 2017.

Om noen forventet god underholdning og angrepsfotball på forhånd, sto de overfor en stor skuffelse.

Aldri tidligere hadde et oppgjør mellom Molde og Brann, med moldenserne som hjemmelag, endt 0-0.

Det så ut til å gå akkurat slik helt til Ruben Gabrielsen kjempet inn vinnermålet for Molde, da overtida på fire minutter egentlig var ute.

- Brutalt



- Brutalt for Brann, som ansiktsuttrykkene også tilsier, kommenterte Eurosports Kenneth Fredheim.

- De får for mange dødballer på slutten, og da sitter den til slutt. Det er vanvittig bittert. All ære til gutta. Vi jobba livet av oss, men vi sitter igjen med null, oppsummerte Brann-trener Lars Arne Nilsen i TV-sendingen.

Matchvinner Gabrielsens hodestøt ødela bortelagets plan om å forsvare seg til poeng. Å vinne luftduller i feltet er noe han har gjort mye av før.

- Det er sånn jeg gjør det tydeligvis. Det her var andre gangen nå og dette var en viktig seier, vi skal til Europa nå, sa Gabrielsen til Eurosport etter kampen.

Det var bortimot ingenting å skrive om fra kampens første time med spilletid. Et defensivt anlagt Brann og et Molde-mannskap uten oppfinnsomhet skapte nær sagt null og niks foran de to målene.

Led med spissarvtaker



Tidligere Brann-profil og landslagsspiss Thorstein Helstad var blant dem som kjedet seg foran skjermen.

- Stakkars Børven, meldte Helstad på Twitter, i sympati med rødtrøyenes angrepsspiller, mens Brann viste liten vilje til å flytte laget sitt framover.

LITE UNDERHOLDNING: Babacarr Sarr og Torgeir Børven (bak til høyre) under toppoppgjøret mellom Molde og Brann i Eliteserien søndag kveld.

Et stolpetreff fra Brann-kaptein Vito Vormgoor kom nærmest ut av ingenting, og var bortelagets første målsjanse med drøyt 20 minutter igjen.

I minuttene etter kom Moldes spissinnbytter Ibrahima Wadji nesten på et innlegg fra høyre. Samme mann skaffet så corner med et skudd Piotr Leciejewski valgte å bokse ut.

Hjørnesparket justerte målfarligheten til Molde opp til et mer middelmådig nivå. Ruben Gabrielsen, en annen av vertenes innbyttere, så ikke helt forberedt ut på å få ballen. Dermed endte avslutningsforsøket utenfor.

En sjanse av det gedigne slaget fikk ikke Molde før et nytt hjørnespark fant MFK-innbytter nummer tre, Erling Braut Håland, ti minutter før slutt. Unggutten så ut til å score, men en sterk beinparade av Leciejewski holdt stillingen på 0-0.

Ruben Kristiansen fikk god mulighet til å sikre Brann en taktisk triumf på en kontring, men venstrebackens forsøk ble styrt vekk av Andreas Linde. Deretter dreide det meste seg om Molde og dødballer som til slutt ga målet de trengte.

Null høydepunkter



Den første omgangen var som et langt gjesp å regne for dem som ville se kampen som en del av søndagens kveldsunderholdning.

Det skjedde såpass lite at Eurosport ikke hadde et eneste høydepunkt å vise seerne mens lagene satt i garderoben.

- Vi må ha mer tempo og presisjon på det vi gjør framover, og se mye mer framover, påpekte Molde-manager Ole Gunnar Solskjær ved halvtid.

Kollega Lars Arne Nilsen i Brann sa seg mer fornøyd med at hans spillere hade demmet opp for det som kom av forsøk fra hjemmelaget.

Bergenserne kom utvilsomt til Molde med en plan om å tette igjen bakover, og det lyktes de godt med.

Kampen åpnet seg litt, og Eurosport-ekspert Bengt Eriksen tok fram uvanlig store ord da Molde kom til et par halvfarligheter.

- Dette er helt ellevilt i forhold til det vi så i første omgang, kommenterte Eriksen.

Noen avslutninger med løskrutt seinere, i begge ender av banen, begynte det å dukke opp tendenser til litt mindre konsentrasjon og åpninger på banen.

Det hele endte med at Molde og Gabrielsen kapret alle poengene til slutt.

