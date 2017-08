Molde snudde kampen på tre minutter

Kristiansund sjokkerte «storebror» i én omgang.

MOLDE - KRISTIANSUND 2-1:

Mange forventet seg overkjøring fra vertene da Molde tok imot «lillebror» Kristiansund til kvartfinale i cupen på Aker Stadion på søndag.

Vel, de som trodde det skulle ikke bare bli overrasket.

De skulle bli, mildt sagt, sjokkert.

Gjennom hele den første omgangen var Kristiansund langt vassere enn de mer meritterte vertene, og ledet fullt fortjent 1-0 ved pause. Hovedrollen spilte 25 år gamle Torgil Gjertsen, som ble hentet fra Ranheim for en måned siden.

Angrepsspilleren gjorde livet surt for hele Molde-forsvaret, og sto også for en herlig, målgivende pasning på Benjamin Stokkes 1-0-mål.

- Torgil Gjertsen får lov til å se ut som Lionel Messi utpå her! Han har vært i en helt egen klasse, konstaterte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathiesen.

Men et kvarter før slutt kom to Molde-scoringer ut av ingenting, og plutselig var kampen snudd på hodet. Dermed sikret Molde seg en semifinalebillett i cupen uten å imponere, mens Kristiansund nå kan konsentrere seg om å overleve i årets eliteserie.

Tidlige skremmeskudd

Etter noen rolige åpningsminutter var det Kristiansund som startet underholdningen i det sjuende spilleminuttet. Benjamin Stokke fikk avslutte fra farlig hold, Molde-keeper Andreas Linde var nede og reddet med en strålende benparade, og den svenske sisteskansen gjorde det samme på returen fra Torgil Gjertsen.

Bare noen sekunder etterpå var Kristiansund nære på igjen, men pasningen fra Liridon Kalludra til Benjamin Stokke var bare så vidt for upresis til at spissen var alene gjennom.

Men om Kristiansund hadde gitt Molde flere skremmeskudd, lot det ikke til at vertene hadde tatt advarslene på alvor.

Herlig forarbeid

Vi hadde fortsatt ikke kommet lenger enn til det åttende spilleminuttet da Torgil Gjertsen igjen var på farten. 25-åringen, som kom til Kristiansund fra Ranheim for en måned siden, slo ballen 45 grader ut til Benjamin Stokke, og denne gangen hadde ikke Linde i Molde-buret noe å stille opp med.

Spissen trillet ballen enkelt i mål, Kristiansund-fansen festet som studenter i fadderuka på tribunen, og gjestene fra Nord-Møre hadde virkelig gitt Molde-trener Ole Gunnar Solskjær noe å tenke på.

Og det stoppet ikke der heller, det var kanskje det mest uvirkelige av alt.

Med 0-1 i bagasjen skulle Molde normalt tatt fullstendig over og jaget en utligning, men det var Kristiansund som fortsatte å kjøre kampen.

Nesten reprise av 1-0-målet

Etter en drøy halvtime kjørte Gjertsen nok en gang karusell med Molde-forsvaret, og vendte bort Joona Toivio både en og to ganger før han la 45 grader ut til Kalludra. En reprise av 0-1-målet, bare på motsatt side denne gangen, ble imidlertid blokkert av et Molde-ben, uten at begeistringen for Gjertsens prestasjoner ble mindre av den grunn.

- Torgil Gjertsen har stått bak alt det som Kristiansund har skapt mot Molde. Dette er meget overraskende, slo Jesper Mathiesen fast.

Molde på sin side fikk ikke til noe som helst fremover på banen, og da dommer Ola Hobber Nilsen sendte lagene til pause lød det en høylydt pipekonsert fra hjemmefansen til egne gutter.

- Ingenting stemmer nå

- Mange vil vel si at det her er litt over evne for vår del, men vi føler at vi har lagt en plan som vi fullfører ut over hele omgangen. Vi tar dem på aggressivitet, og da er ikke forskjellene større enn at vi henger bra med og er gode hele første omgang, sa Kristiansunds bestemann, Torgil Gjertsen, til TV2 Sportskanalen i pausen.

I Molde-leiren var ikke stemningen like god.

- Vi har vært alt for dårlig i første omgang. Det er kjipt å se på, sa Moldes Björn Bergmann Sigurdarson.

- Det føles som at ingenting stemmer nå.

Straffebom

Nettopp Bergmann Sigurdarson fikk sjansen til å utligne Kristiansunds ledelse bare et par minutter ut i andre omgang, da vertene fikk tildelt straffespark. Venstreback Aliou Coly var klønete da han satte inn en saftig takling på en Eirik Hestad på vei ut av 16-meteren, og pipeblåseren hadde ikke annet valg enn å peke på straffemerket.

STRAFFEBOM: Björn Bergmann Sigurdarson setter straffesparket over mål.

Men Bergmann Sigurdarson dunket kula over mål, og marerittet ble bare enda verre for hjemmefansen.

Frustrasjonen ble stadig større, og etter hvert kom kampen inn i det sporet der Kristiansund tilsynelatende kontrollerte inn 1-0-seieren.

Men bare tilsynelatende.

Snuoperasjon på tre minutter

Et kvarter før full tid kom Molde oppover langs høyrekanten, og Eirik Hestad slo inn. Foran mål stupte innbytter Erling Braut Håland frem og headet ballen nede i det lengste hjørne, og endelig for Molde var utligningen et faktum.

Og tre minutter senere var snuoperasjonen et faktum.

UTLIGNING: Erling Braut Håland sørger for 1-1 med et vakkert hodestøt.

Kristiansund-keeper Ante Knezovic ruste ut på en lang ball fra Joona Toivio, men Martin Ellingsen nådde den før ham. 22-åringen rakk akkurat å lobbe ballen høyt over sisteskansen, og Nikita Baranov i Kristiansund-forsvaret forsøkte fortvilet å heade ballen unna ved målstreken. Den snek seg imidlertid så vidt under tverrliggeren, over midtstopperens hode og i nettet, og Molde ledet 2-1.

- Et par magiske minutter var alt som skulle til for å få publikum som har pepet og ropt, bannet og svertet, til å synge «Her kommer Molde», sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Flere mål ble det ikke, og dermed kan Molde konstatere at de er klare for semifinalen i cupen. Det samme er Sarpsborg 08 og Lillestrøm, mens Rosenborg og Vålerenga skal krige om den siste semifinalebilletten på Lerkendal søndag kveld.

