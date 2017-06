Molde-spiller siktet for voldtekt

ANNONSE

En eliteseriespiller i Molde Fotballklubb er anmeldt og siktet for voldtekt.

Det bekrefter administrerende direktør i Molde Fotball, Øystein Neerland, overfor Romsdals Budstikke.

- Vi er kjent med at en spiller er anmeldt og vi vet at det foreligger to ulike forklaringer om hendelsesforløpet, sier Neerland til avisa.

- Hevder sin uskyld

Spillerens advokat, Øyvind Panzer Iversen, sier at hans klient hevder sin uskyld i saken, som etter hva Nettavisen erfarer ble anmeldt før midten av mai.

- Min klient mener at det ikke har skjedd noe straffbart. Han ser frem til at politiet får etterforsket saken, så det kan bekreftes, sier Iversen til Nettavisen.

Ifølge politistasjonsjef i Molde, Per Karstein Røv, har politiet kommet relativt langt i avhørene som må gjøres. Derfor vil det ikke ta lang tid før saken er ferdig etterforsket, tror han. Samtidig bekrefter han overfor Romsdals Budstikke at en utpekt gjerningsmann automatisk blir siktet i saken, når vedkommende blir pågrepet for avhør i en voldtektssak.

Voldtekten skal etter anmeldelsen ha skjedd i en leilighet i Molde. Flere personer var til stede i leiligheten da voldtekten skal ha skjedd.

- Ingen grunn til at han ikke skal spille

Også Molde-trener Ole Gunnar Solskjær er kjent med saken, bekrefter han overfor Romsdals Budstikke.

Han sier at han overlater til politiet å gjøre jobben sin og etterforske saken ferdig, og avviser at spilleren blir satt ut av Molde-troppen som følge av anmeldelsen.

- Han er ikke tiltalt eller dømt. Derfor ser vi ingen grunn til at han ikke skal spille fotball, det er jobben hans. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette dersom det skulle bli en sak ut av anmeldelsen, sier Solskjær til avisen.

Nettavisen har ikke lyktes i å komme i kontakt med Molde-direktør Øystein Neerland fredag kveld.

Har du sett denne?

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!