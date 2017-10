Molde tok grepet om andreplassen

Slo Haugesund på hjemmebane.

MOLDE - HAUGESUND 1-0:

Rosenborg kunne sikre seg gullet i Eliteserien søndag kveld, selv om det fortsatt gjenstår fire serierunder før moroa er over for i år.

Det avhang i så fall av at Rosenborg selv skulle gjøre jobben sin på Brann stadion senere søndag kveld, mens både Sarpsborg 08 og Molde ga fra seg poeng i kampene mot henholdsvis Sogndal og Haugesund.

Og Sarpsborg 08 klarte ikke å vinne over nedrykkstruede Sogndal, i kampen som endte 3-3 på Fosshaugane. Men i Molde gjorde hjemmelaget jobben, og tok grepet om sølvmedaljen med 1-0-seieren over Haugesund på Aker Stadion. Samtidig sørget moldenserne dermed for å utsette Rosenborgs gullfest, selv om det kun er snakk om tid før seriegullet denne sesongen kan sendes i retning av Trondheim.

Sarr-hodestøt

Mot Haugesund var det vertene som var mest påskrudd fra start, mens gjestene fra Rogaland valgte å legge seg dypt i banen og satse på kontringer og dødballer.

Det fikk de ikke uttelling på, men så tok det også litt tid før Molde omsatte banedominansen til scoringer.

Ibrahima Wadji hadde nettopp stått bak kampens største mulighet så langt, da hans avslutning fra skrått hold ble reddet på godt vis av Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit, da Molde skaffet seg hjørnespark etter en knapp halvtime.

På corneren løp Babacar Sarr seg fri ved første stolpe, og senegaleseren dunket ballen forbi en sjanseløs Bråtveit.

Haugesund-press

Resultatet holdt seg til pause, men utover i andre omgang nærmet Haugesund seg stadig en utligning. Spesielt i sluttminuttene var det tendenser til spill mot ett mål, med et trykk fra gjestene som ikke har gitt opp håpet om en fjerdeplass som kan gi dem europacupspill neste sesong.

Men den befriende utligningen kom aldri, og dermed har Molde festet grepet om sølvmedaljen i Eliteserien.

Kun teorien tar fra Rosenborg gullet

Ned til Sarpsborg skiller det nå tre poeng, mens Strømsgodset er seks poeng bak på fjerdeplass. Rosenborg på toppen av tabellen er sju poeng foran Molde, og kan øke luka til ti poeng etter kveldens kamp mot Brann.

Med fire kamper igjen å spille må trønderne uansett vente minst en uke med å slippe gulljubelen løs.

