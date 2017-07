Monaco: - Ingen Mbappé-avtale med Real Madrid

Visepresident i den franske klubben Monaco, Vadim Vasilijev, uttalte onsdag at klubben ikke er enig med Real Madrid om en overgang for Kylian Mbappé.

Visepresidenten møtte pressen onsdag. Han la til at klubben er i samtaler med 18-åringen om en kontraktsforlengelse.

Den spanske sportsavisen Marca hevdet tirsdag at Real Madrid skal ha fått akseptert et bud på Monacos spissjuvel.

- Jeg har lest mye i pressen. Så langt har vi ikke blitt enig med Real Madrid eller noen andre klubber. Alle storklubbene ønsker ham, han er det store håpet i europeisk fotball, sa Vasilijev før han la til.

- Vi er i forhandlinger om en kontraktsforlengelse med Kylian og vi håper å komme til enighet.

Real Madrid skal ifølge den spanske storavisen ha gått med på å betale i alt 180 millioner euro, tilsvarende 1,68 milliarder kroner for den unge franskmannen. Deler av summen etterbetales dersom Mbappé scorer et visst antall mål for den spanske hovedstadsklubben.

Mbappé presenterte seg for alvor i europeisk fotball sist sesong. Unggutten var meget god da Monaco ble ligamester i Frankrike og spilte seg fram til semifinale i mesterligaen.

18 år gamle Mbappé scoret 15 ligamål for klubben fra fyrstedømmet.

Skulle stortalentet forsvinne til Real Madrid, er han den siste i rekken av spillere som forlater Monaco i sommerens overgangsvindu. Manchester City har sikret seg både forsvarsspilleren Benjamin Mendy og midtbanespilleren Bernardo Silva, mens Tiemoue Bakayoko gikk til Chelsea.

(©NTB)

