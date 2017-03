Monaco sendte Manchester City ut av mesterligaen

ANNONSE

MONACO - MANCHESTER CITY 3-1, 6-6 sammenlagt



Se høydepunktene fra Monacos råsterke snuoperasjon over.

Manchester City er overraskende ute av Champions League etter å ha tapt over to kamper mot Monaco. Monegaskerne vant 3-1 onsdag. Det var akkurat nok til å avansere til kvartfinalene.

Monaco-trener Leonardo Jardim manglet både toppscorer Radamel Falcao og den viktige midtstopperen Kamil Glik til returkampen. Likevel tok klubben fra det lille fyrstedømmet seg videre etter å ha scoret flere bortemål i de to oppgjørene.

Dermed er Leicester smått senasjonelt eneste engelske lag i mesterligaens kvartfinaler.

- Skulle klart å gå videre



City-midtstopper John Stones forsøkte å forklare fadesen i et intervju vist på Viasat.

- Hvis jeg visste hvorfor så tror jeg vi hadde vunnet kampen. Stemningen i garderoben er veldig lav nå. Vi mener vi skulle klart å gå videre til den neste runden. Vi må se på den første omgangen. De var det beste laget og vi var ikke oss selv i det hele tatt, sa Stones.

- De to målene tidlig i kampen tok livet av oss. Vi var ikke solide nok i noen av de to boksene. Det er det alt handler om. Vi vet vi må ut i andre omgang og forsøke. Det gjorde vi, men jeg synes ikke resultatet gir et riktig bilde av kampen, i hvert fall ikke i den andre omgangen, fortsatte Stones.

Monacos snuoperasjon er utvilsomt en kjempefiasko for storsatsende Manchester City og manager Guardiola. City har vunnet flere titler i engelsk fotball det siste tiåret, men har aldri lykkes med å kjempe om den gjeveste europacuptittelen.

Leroy Sané så en stund ut til å redde skinnet til City da han reduserte Monacos tomålsledelse drøyt midtveis i andre omgang. Men Monaco slo tilbake da Tiemoué Bakayoko nikket hjemmelaget foran igjen i 77. spilleminutt.

Derfra og ut klarte ikke Guardiolas menn å svare.

Kanonstart



Det ble varslet forrykende angrepsfotball og mange mål allerede før onsdagskveldens returmøte mellom Monaco og Manchester City i Champions League.

Det var kanskje ingen overraskelse med tanke på at City hadde med seg en 5-3-ledelse fra første åttedelsfinale i England.

STOR OMGANG: Fabinho (til venstre) og Kylian Mbappé kunne feire hvert sitt mål i en førsteomgang der Manchester City ble helt utspilt.

Stjerneskuddet Kylian Mbappé (18) markerte seg tidlig etter et svakt balltap fra Fernandinho på gjestene halvdel. Bare en glimrende redning fra keeper Willy Caballero hindret scoring allerede etter åtte minutter.

Det skulle likevel ikke ta mange sekundene før ballen likevel lå i nettet. Den påfølgende corneren ble ikke klarert mer en noen meter utenfor 16-meteren av City.

Etter kjapt kombinasjonsspill fant Bernardo Silva samme Mbappé helt ledig ved første stolpe. 18-åringen styrte inn 1-0 fra kort hold og stemningen på lille Stade Louis II tok helt av.

Tre Monaco-spillere sto i offsideposisjon, men målscorer Mbappé var på riktig side av City-forsvaret.

- Herrer mot gutter



- Det minner litt om herrefotball mot gutter. En maktdemonstrasjon, kommenterte Viasat-ekspert Rune Bratseth etter de første 45 minuttene.

Manager Pep Guardiola hadde litt av en oppgave med å få endret på kampbildet før den andre omgangen. Utgangspunktet før andreomagngen var enkel: Manchester City måtte ha mål for å komme seg videre til kvartfinalene.

Målet kom fra Sané, men da det engelske storalget mistet markeringen på Bakayoko var også denne sesongens mesterligadrøm knust.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat!