Monaco vant målfesten mot Borussia Dortmund

BORUSSIA DORTMUND - MONACO 2-3:

Tirsdagens planlagte Champions League-oppgjør mellom Borussia Dortmund og Monaco ble avlyst og flyttet til onsdag kveld, da førstnevnte lags buss ble rammet av eksplosjoner på vei til stadion. Verst gikk det med Dortmund-stjernen Marc Bartra, som måtte opereres for et brudd i håndleddet og fremmedlegemer i hånden.

Etter knapt døgn etter det opprinnelige starttidspunktet, sparket de to lagene igang den første av to Champions League-kvartfinaler.

Monaco fikk en god start på oppgjøret da Mbappé sendte gjestene i ledelsen, før et selvmål fra Sven Bender sørget for at Monaco ledet 2-0 til pause. Etter pausen reduserte Ousmane Dembélé, før Mbappé på nytt økte Monacos ledelse. Fem minutter før slutt satte Shinji Kagawa inn 2-3-målet, og da dermed tyskerne et håp før returoppgjøret i Monaco.

Straffebom og offside-mål



Oppgjøret fikk en rolig start, men etter et kvarters spill fikk gjestene fra Monaco straffespark etter at Sokratis Papastathopoulos dro ned Kylian Mbappé inne i straffefeltet.

Straffesparket endte dog ikke med scoring, da Fabinho sendte ballen til side for Dortmund-målet.

Mål ble det derimot da nevnte Mbappé fikk snublet ballen i mål bare få minutter etter straffebommen. TV-bildene viste at unge Mbappé var plassert i offside da pasningen ble slått, og at målet derfor aldri skulle vært godkjent.

I Visats pausestudio ble 1-0-målet diskutert.

- Det er trist at slike mål blir godkjent, kommenterte Visats fotballekspert, Morten Langli, da målet ble vist i pausen.

Se video av målet:

Selvmål

Shinji Kagawa kunne utlignet for hjemmelaget etter en drøy halvtimes spill, men sendte ballen like til side for Monaco-målet.

I stedet doblet Monaco ledelsen da Sven Bender stupheadet ballen i eget mål ti minutter før pause. Bender selv argumenterte for at han skulle fått frispark i situasjonen, men dommer Daniele Orsati godkjente målet.

Bender ble presset av Radamel Falcao da innlegget ble slått, og forvarsspilleren valgte å sette hodet mot ballen for å hindre Falcao fra nå stange ballen i mål. Dessverre for Borussia Dortmund gjorde Bender Falcaos jobb da han sendte ballen i målet bak keeper Roman Bürki.

Se video av Benders selvmål:



Dortmund reduserte

Etter pausen viste det tyske hjemmelaget at de slett ikke hadde gitt opp kampen. Ousmane Dembélé fikk satt ballen i mål etter en knapp times spill, og hjemmelaget håp om å slå tilbake mot Monaco.

Dembélés mål kom etter et kvarters spill der Dortmund hadde presset Monaco-målet.

SCORET TO: Kylian Mbappé scoret to ganger mot Borussia Dortmund.

Knappe fem minutter etter reduseringen skapte Raphael Guerreiro en ny, god mulighet for Dortmund, men portugiserens innlegg ble aldri styrt i mål.

Dortmund var på vei inn igjen i kampen, men Kylian Mbappé ville det annerledes. Ti minutter før slutt banket han inn sitt andre mål for kvelden, og økte ledelsen til 3-1.

Shinji Kagawa kastet seg på det som etter hvert ble en målfest, og reduserte til 2-3 med fem minutter igjen av kampen.

Flere mål ble det ikke i femmålsfesten, og Monaco har dermed overtaket før returoppgjøret i fyrstedømmet.