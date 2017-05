ANNONSE

Leeds har motvillig akseptert manager Garry Monks oppsigelse, het det i en melding fra Elland Road-klubben torsdag.

– Vi er sjokkert og skuffet over Garrys beslutning, men den er motvillig akseptert av formann Andrea Radrizzani.

Så sent som onsdag uttalte Radrizzani at han ville se på en kontraktsforlengelse for Monk.

Radrizzani har to ganger vært i samtaler med Monk etter at han overtok eierskapet i klubben tidligere i uken.

Leeds hadde en opsjon på å forlenge avtalen med Monk, men det har treneren takket nei til.

Seriemesterne fra 1992 endte på sjuendeplass i Championship denne sesongen.

38 år gamle Monk har tidligere vært manager i Swansea.

