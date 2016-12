Montenegro-nedturen plager fortsatt Hareide

ANNONSE

Den norske trenerveteranen plages fortsatt av det sure 0-1-tapet mot Montenegro i VM-kvalifiseringen.

Datoen er 22. mars. Åge Hareide er ivrig ute på gressmatten i Herning, han dirigerer sitt nye mannskap. For første gang på over 15 år står en annen trener enn Morten Olsen i spissen for "de danske drenge".

Hareide hever røsten. Det er angrepsspillerne som ikke har fulgt instruksjonene hans skikkelig på første treningsdag. 63-åringen vil ha en aggressiv spillestil.

Ti landskamper er spilt siden 22. mars, mange treninger er unnagjort. Nå har de danske angriperne tatt til seg Hareides ideer, selv om mangel på målteft har bidratt til å skape trøbbel for trenerveteranen i hans første år i rollen.

- Jeg er veldig tilfreds med vårt offensive spill, men ikke med det defensive. Det var bakover på banen at vi mislyktes mot Polen og Montenegro. Vi tapte på forsvarsfeil. Det må vi kvitte oss med, sier Åge Hareide.

- Avgjørende

Én kamp plager ham stadig, 0-1-oppgjøret mot Montenegro i Parken i oktober. Danskene vant skuddstatistikken klart, men tapte matchen.

- Montenegro-tapet er egentlig det som har ødelagt mye av sesongen. Det var så unødvendig, mener Hareide.

- Kampen kan være avgjørende for at vi ikke kommer til VM. Vi skulle ha vunnet, vi hadde jo kampen i vår hule hånd. Men bortsett fra den kampen er jeg godt fornøyd med mitt første år, sier han.

Hareide fikk mye positiv omtale i danske medier i starten. 63-åringen er imidlertid irritert over det han mener er en "svart-hvitt"-framstilling i mediene, spesielt etter Montenegro-tapet.

- Jeg opplever at negativiteten kommer først i avisene. Det spekuleres i det negative. Det har avisene for mye av. Taper vi en kamp, så går det plutselig til helvete for Danmark. Jorden går under, sier Hareide, før han utdyper:

- Jeg savner en nyansert analyse. Vi vant 1-0 over Armenia og tapte 0-1 mot Montenegro, men kampbildene var svært like. Likevel blir kampene analysert på en veldig ulik måte.

Optimist

Han er likevel ved godt mot foran fortsettelsen.

- Når jeg snakker med folk ute på gaten, og det gjør jeg ofte, så er folk heldigvis positive. De sier at vi bare skal fortsette med det vi gjør, sier Hareide.

63-åringen ser lyst på framtiden for dansk landslagsfotball.

- Vi har en del unge spillere som mangler erfaring, men nå har jeg jobbet med dem en stund. Vi er på vei mot noe stort. Det er mitt inntrykk, sier den tidligere Malmö-, Brøndby- og Rosenborg-treneren.

Danmark ligger på tredjeplass i VM-kvalifiseringens gruppe E. Laget har seks poeng, fire poeng mindre enn Polen på tabelltoppen. Tabelltoer Montenegro er poenget foran danskene.

