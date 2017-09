Montpelliers logo-tabbe: Tilbyr seg til å sende draktene til USA

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

En pinlig skrivefeil har skapt trøbbel for den franske fotballklubben Montpellier.

Nylig ble det oppdaget at sesongens Montpellier-drakter hadde en skrivefeil i klubblogoen. På klubblogoen stod Montpellier skrevet med kun én L. Ifølge Sky Sports ble klubben gjort oppmerksom på den enorme tabben av klubbens egne supportere.

Den franske klubben bekreftet selv tabben i en pressemelding sist fredag. Der gjorde de det klart at selskapet som hadde produsert klubbens logoer, hadde laget to utgaver. Én riktig, og en som hadde skrivefeilen. Supportere som har kjøpt draktene har fått mulighet til å få byttet logoen på drakten.

I tillegg forteller Ligue 1-klubben at de har funnet en annen løsning på logo-problemet.

Klubben har nemlig tilbudt seg å sende draktene til den amerikanske byen Montpelier (med én L). Montpelier er hovedstad i den amerikanske delstaten Vermont, og har et innbyggertall på like over 7500.

- Det ville vært synd å la draktene gå til spille. Vi er nære venner med innbyggerne i Montpelier (med én L). Draktene vil bli tilbudt til byen. Det vil glede både borgermesteren og fotballklubben Montpellier, sa borgermester i Montpellier, Philippe Saurel, ifølge Ouest-France.

I tillegg til fotballdrakter, har klubben også solgt svømmedrakter med feil logo.

- Ikke alle svømmedraktene har blitt byttet, da noen ønsker de som et samleobjekt, sa Laurent Nicollin, klubbpresident i Montpellier.

For øvrig spiller den franske klubben sine kamper på på hjemmebanen Stade de la Mosson, et anlegg som ville rommet Montpeliers befolkning mer enn fire ganger.

