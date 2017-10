Morata måtte svare for seg etter sjokkintervjuet

Chelsea-spissen mener «kommunikasjonsproblemer» er årsaken til oppslagene om at han ikke trives i London.

Mandag kjørte den italienske sportavisen Gazzetta dello Sport en sak der Chelsea-spissen Alvaro Morata uttalte at han gjorde en stor tabbe da han forlot italienske Juventus til fordel for Real Madrid tilbake i 2016.

25-åringen gjorde et poeng av at han savnet å bo i Italia.

I intervjuet skal spanjolen også ha sagt at han ikke ser for seg å bli i London veldig lenge og akkurat det utspillet fikk mange til å stusse.

- Veldig fornøyd



Morata ble som kjent hentet til Chelsea og London så sent som i sommer for store penger og spissen har fått en god start på oppholdet der.

På en pressekonferanse i forbindelse med Chelseas Champions League-møte med Roma ble Morata konfrontert med disse uttalelsene, og spissen følte nok et behov for å rette opp litt av inntrykket.

- Jeg er veldig fornøyd i Chelsea og i London, sier han ifølge Daily Mail.

- Hvis jeg gjør det bra og forbedrer meg, så kan jeg fint være her i mer enn fem år. Hvis Chelsea tilbød meg en kontrakt på 10 år nå, ville jeg trolig ha skrevet under på den. Men jeg må score mange mål. Hvis jeg ikke gjør det, så henter Chelsea en annen spiller til å ta min plass, sier spanjolen.

Sjokkintervju



Morata skrev på en avtale på fem år da han signerte for Chelsea og ble hentet inn av manager Antonio Conte for å erstatte Diego Costa.

Ifølge Morata så skal intervjuet i Gazzetta dello Sport, som altså førte til en del reaksjoner, ha vært et tilfelle av «kommunikasjonssvikt».

I det intervjuet antydet Morata at det å bo i London ble «for stort» og «for mye stress», og at Italia var det «beste stedet for ham å bo».

- London fascinerer meg med sin sitt flerkulturelle samfunn, men jeg ser ikke for meg å bo der veldig lenge, sa han til den italienske avisen.

- Men i Italia har du alt, historie, kunst, mat og mote. Jeg skulle aldri ha forlatt Juventus og Italia. Skuffelsen var enorm, sa spanjolen.

Han forklarer uttalelsene om London på følgende måte:

- Da jeg sa at det er en stressende by, så mente jeg først og fremst trafikken og at det er mye folk. Det er en fantastisk by, sier han.

- Vet at han trives



Manager Conte var også på plass under pressekonferansen og ga støtte til sin elev. Conte tror Morata trives fint i sin nye hjemby.

- Jeg vet hvor han bor nå, sammen med kona. Det er samme sted som jeg bodde forrige sesong. Det er et flott sted, nær treningsanlegget, sier han.

- Jeg er sikker på at han trives her, for hver gang jeg har snakket med ham om dette, så har han sagt at han har det veldig fint, sier Conte videre.

Morata påpeker likevel at han helst vil flytte hjem til Spania etter endt karriere.

- I framtiden, etter at karrieren min er over, så kommer jeg nok ikke til å bo i London. Når barna mine blir gamle nok til å starte på skole, foretrekker jeg å flytte tilbake til mitt eget land, sier spissen.

'- Det er helt normalt. Jeg vil trekke meg tilbake der jeg kommer fra, men akkurat nå så er jeg veldig fornøyd i London, sier måljegeren.

Chelsea spiller borte i Champions League mot Roma tirsdag kveld. De blå topper sin gruppe med sju poeng, to foran italienerne.

