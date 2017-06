ANNONSE

Roma bekrefter overgangen på sine nettsider onsdag.

Den 29 år gamle veteranen har signert en fireårskontrakt og blir med det den første signeringen til Romas nye sportsdirektør Ramon Rodriguez Verdejo, også kjent som «Monchi».

Overgangssummen skal ligge på seks millioner euro, som tilsvarer rundt 57 millioner norske kroner.

Moreno har spilt 79 landskamper for Mexico og var med å vinne den nederlandske æresdivisjonen i 2016. Han har tidligere spilt over 100 kamper for den spanske klubben Espanyol.

Monchi sier Moreno har forsøkt å signere Moreno i lang tid, men at forholdene først nå lå til rette for at en overgang kunne finne sted.

(©NTB)