Morten Konradsen signerer for Rosenborg innen kort tid.

Det bekrefter både Rosenborg og Bodø/Glimt mandag ettermiddag.

21-åringen er lillebror til Anders Konradsen, som allerede er i RBK-stallen. Lillebror Konradsen har spilt for Glimt siden 2013.

Klubbene er enige om overgangssum, men den medisinske testen gjenstår før alt er i boks.

Midtbanespilleren er trolig offisielt RBK-spiller førstkommende onsdag.

- Morten er en spiller vi har prøvd å få tak i de siste to årene. Han er en spiller med høyt potensial og det skal han få ut i Rosenborg, sier Kåre Ingebrigtsen til RBK.no.

Til Avisa Nordland (bak betalingsmur) sier lillebror Konradsen følgende.

- Jeg har flyttet ut av gutterommet hjemme hos mamma. De viktigste tingene mine er med sørover. Nå handler det om å komme i gang i Rosenborg. Dette er et bra steg og en fin mulighet for meg. Først og fremst til å bli helt frisk i låret, for så å ta opp kampen om å spille mest mulig fotball for Rosenborg.