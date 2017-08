«Mos» berget omstridt poeng på overtid

Brann fikk ingenting gratis på Sunnmøre.

AALESUND - BRANN 3-3:

En overtidsscoring av innbytter Mos Abdellaoue ordnet poengdeling også i Aalesunds andre møte med Brann i Eliteserien denne sesongen.

Aalesund hadde før det slitt tungt med å skape sjanser, hvis vi ser bort fra de to tvilsomme straffesparkene de ble idømt.

Brann følte nok at dommer Trygve Kjensli var vel gavmild overfor hjemmelaget i kveldskampen. AaFK reduserte nemlig til både 1-2 og 2-3 på det som så ut som billige straffer. Gjestenes spillere var tydelig misfornøyde med begge avgjørelsene, og var ikke aleine om det.

- Det første straffesparket var klarere feildømt. Men totalen her gjør at Brann føler seg fryktelig dårlig behandlet, for ikke å si bortdømt, kommenterte Eurosports Asbjørn Myhre i sluttminuttene.

Og da hadde ennå ikke AaFK om «Mos» scoret målet som snøt Brann for seieren også. På akrobatisk vis klarte spissen å styre en ball i bue over Alex Horwath og i mål.

Frustrert Nilsen



Brann-trener Lars Arne Nilsen var naturlig nok frustrert etter kampslutt. Det ble ikke bedre da han fikk se TV-bildene av de omstridte straffesparkene.

- Det er veldig vanskelig å vite hva som er straffe i Norge, kommenterte Brann-trener Nilsen overfor Eurosport.

- Jeg synes ikke det er straffe. Sånne situasjoner er det hele tida. Det må være klarere regler, tilføyde Nilsen da han fikk seg situasjonen som førte til Aalesunds andre straffespark.

Da hadde han ikke blitt vist reprisene av straffen dommer Kjensli dømte i første omgang. I det tilfellet mente Nilsens trenerkollega i AaFK, Trond Fredriksen, først at Aron Thrándarson fikk en klar dytt i ryggen.

Etter å ha sett reprisene gikk Fredriksen tilbake på påstanden.

- Nei. Det er ikke en dytt i ryggen, erkjente han og tok Nilsen i hånda.

To kjappe scoringer



Medaljejagende Brann-spillere fikk ønskestart på kampen med to mål på bare to minutter.

Den første scoringen sto Jakob Orlov for med hodet etter ti minutter spill på Color Line stadion. Det skjedde etter et flott innlegg fra høyreback Vida Jónsson. Like etterpå var Kristoffer Barmen framme på en retur fra Andreas Lie.

DOBBELT OPP: Kristoffer Barmen (bøyd hode) bejubles av lagkompisene Kasper Skaanes og Sivert Heltne Nilsen. Aalesund-keeper Andreas Lie måtte se Bramen sette to baller i målet bak ham.

Med 0-2 i sekken såpass tidlig hadde Aalesund litt av en oppgave å gjøre mot normalt gjerrige gjester fra Bergen. Hjemmelaget og Aron Thrándarson fikk så litt hjelp av dommer Trygve Kjensli med ti minutter igjen av første omgang.

Islendingen deiset i bakken på et innlegg fra AaFKs venstreside, etter å ha kjent armen til Ruben Kristiansen i ryggen. Straffesparket tok Aalesunds nye lånespiss, grekeren Thanasis Papazoglou seg av.

Det ble lempet løst midt i målet til Alex Horwath. Brann kastet seg til høyre og 1-2 var et faktum.

Kristoffer Barmen sto også for Branns tredje scoring etter et innlegg fra høyre. Barmen ble byttet ut med rundt 20 minutter igjen. Da så det meste lovende ut for hans lag.

Men som i vårens møte i Bergen klarte Aalesund å redde poeng i sluttminuttene. Denne gangen på mer kontroversielt vis, men uavgjort ble sluttresultatet uansett.