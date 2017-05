ANNONSE

«Mos» satte inn 2-1-scoringen for Aalesund i hjemmeoppgjøret mot Tromsø søndag i en kamp som til slutt endte 3-1.

Etter kampen ble han av NTB opplyst om at det var hans 50. mål totalt i Eliteserien. Spissen visste ikke at han nærmet seg et slikt tall.

– Nei, jeg var ikke klar over det før kampen, men det er deilig det, sa han til NTB etter kampen.

Scoringen var samtidig hans fjerde så langt denne sesongen. Opp til toppscorer Ohi Omoijuanfo er det tre mål. Abdellaoue sier han ikke tenker på den gjeve tittelen.

– Jeg tenker ikke så mye på det, men tar heller en kamp av gangen. Hvis jeg begynner å tenke for mye så stopper det opp, fortalte han.

Slik har Mustafa Abdellaoue nådd 50 mål i den øverste divisjonen i Norge:

* 2009: To mål for Vålerenga.

* 2010: Fem mål for Vålerenga.

* 2011: 17 mål for Tromsø.

* 2013: Ett mål for Vålerenga.

* 2014: To mål for Aalesund.

* 2015: Seks mål for Aalesund.

* 2016: 13 mål for Aalesund.

*Hittil i 2017-sesongen: Fire mål for Aalesund.

