Mottok bestillinger på bluss og pyroeffekter for mer enn 300.000 kroner i løpet av én uke

ANNONSE

I september kunngjorde Norsk Supporterallianse (NSA) at organisasjonen hadde inngått et samarbeid med Christiania Fyrverkericompagnie om import og salg av bluss til bruk på fotballstadioner.

I slutten av januar åpnet NSA for å ta imot forhåndsbestillinger. I løpet av uken der organisasjonen tok imot bestillinger, skal det ha kommet inn bestillinger med en samlet verdi på mer enn 300.000 kroner.

TALSPERSON: Bjørnar Posse Sandboe, talsperson i Norsk Supporterallianse.

- Det har gått bedre enn forventet, og det er mange supporterklubber som har benyttet seg av tilbudet. Vi kom godt over 300.000 kroner i forhåndsbestillinger, sier talsperson i NSA, Bjørnar Posse Sandboe, til Nettavisen.

- Det er veldig sterkt å se at den lovlige ordningen har fått et så godt fotfeste, og det ligger an til å bli mange flotte show på arenaene i år, sier han videre.

Fikk du med deg denne? Vålerengas kjempebøter plasserte klubben på toppen av «verstingliste»

Må fortsatt søke om tillatelse



Tidligere har bruk av bluss på fotballstadioner vært forbudt, da man ikke har fått tillatelse til å bruke bluss ment for nødsituasjoner i forbindelse med fotballkamper.

NSA har tatt seg forbi denne hindringen ved å importere bluss som ikke er godkjent som nødbluss. Dermed er det heller ikke noe problem å bruke blussene på fotballkamper i Norge, så lenge man henter inn de nødvendige godkjenningene.

Det kreves fortsatt at supporterne henter inn godkjenning fra de relevante instansene. På sine nettsider skriver NSA at man må søke om tillatelse fra brannvesen, politi, anleggseier, arrangørklubb, og til slutt Norges Fotballforbund, for å kunne antenne bluss eller annen pyroteknikk inne på norske fotballstadioner.

- En sak mellom NSA og norske myndigheter

Senior sikkerhetsrådgiver i Norges Fotballforbund, Geir Ellefsen, beskriver dialogen mellom NSA og NFF som konstruktiv og ryddig.

Han forteller at det viktigste for NFF er at norske myndigheter han godkjent bruken av bluss.

SENIOR SIKKERHETSRÅDGIVER: Geir Ellefsen.

- Dette er egentlig en sak mellom NSA og norske myndigheter. Så lenge dette er innenfor myndighetenes gjeldende regler og bestemmelser, har NFF ingen problemer med dette, sier Ellefsen til Nettavisen.

Ellefsen forteller at fotballforbundet innvilget mer enn 50 søknader til bruk av bluss og pyroteknikk på norske fotballkamper i 2016, uten at det var noen avvik i noen av søknadene som ble innvilget.

Ellefsen tror ikke nødvendigvis at NSAs import av bluss vil føre til et større omfang av bruk av bluss på norske fotballstadioner.

- Vi har i dag en ordning der klubbene kan søke om å benytte pyroteknisk materiale. Det at NSA selv starter import, bør betyr nødvendigvis ikke at vi får flere søknader fra klubbene, sier Ellefsen.

Har du tips i denne saken? Ta kontakt med journalisten her.