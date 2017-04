Mourinho advarer Martial: - Han må vise meg mer

ANNONSE

Manchester United-manager José Mourinho er ikke typen som er redd for å si ifra om han er misfornøyd med noe og det har flere av portugiserens spillere fått merke på kroppen i løpet av den inneværende sesongen.

Spesielt Luke Shaw har måttet tåle kritikk fra sjefen i det siste og nå går Mourinho også ut med en advarsel til franske Anthony Martial.

Franskmannen er ansett som én av de mest spennende spillerne i europeisk fotball, men Martial har ikke vist sitt beste denne sesongen.

Nå krever manageren at kantspilleren viser ham sitt beste.

'- Mener jeg at Anthony er en god spiller med et stort potensial? Ja. Tror jeg at han kan spille en viktig rolle for meg? Ja. Men han er nødt til å vise meg ting jeg liker, sier Manchester United-sjefen ifølge Daily Mail.

Kan lære av Rashford



Allerede i januar gikk Mourinho ut og sa at Martial måtte høre mer på manageren og mindre på agenten, men ifølge Daily Mail skal portugiseren fortsatt være frustrert over Martials holdninger.

- Vi er sammen hver dag i rundt ti måneder. Det gjør at jeg nå kjenner spillerne bedre, men de bør også kjenne meg bedre nå, sier Mourinho.

- På samme måte som jeg vet hva spillerne liker, burde de nå vite hva jeg liker. Jeg må gå i samme retning som spillerne, men de bør også være villig til å gå i samme retning som meg, sier manageren videre.

Han oppfordrer Martial til å lære av unge Marcus Rashford.

- Selv om Marcus ikke har scoret mye og ikke spilt så mye i Premier League, så er han en spiller jeg stoler på. Jeg bruker ham og støtter ham, fordi han alltid ønsker å gå i samme retning som meg, sier Mourinho.

- Det er akkurat det jeg ønsker av spillere i Manchester United. Det er det dette handler om. Vi må kjenne hverandre bedre, sier treneren.

Benket Mkhitaryan



United-sjefen har to ganger kritisert angrepsspillerne i klubben offentlig denne sesongen, blant annet etter 1-1-kampen mot Anderlecht nylig.

Det er ikke bare Martial som skal være kilde til frustrasjon for manageren. Han er ifølge Daily Mail heller ikke fornøyd med Henrikh Mkhitaryan og mener angriperen viser for lite intensitet i kampene.

Derfor satt profilen på benken mot Chelsea i ligaen nylig.

Mourinho fikk to spørsmål om han var fornøyd med armeneren på en pressekonferanse onsdag kveld.

- I Europa League, ja, var svaret Mourinho ga på det spørsmålet.

Mourinho er kjent for å kreve mye av spillerne sine og under tiden i Chelsea var det flere som fikk kjenne på det. Spillere som Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne nådde aldri opp under Mourinho i londonklubben.

Torsdag spiller United returkampen mot Anderlecht, og med et tøft kampprogram i innspurten av Premier League, kan en triumf i europacupen fort være Uniteds billett inn i Champions League neste høst.

Det første møtet mellom lagene endte altså med 1-1.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!