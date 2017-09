Mourinho fnyser av Pogba-spekulasjoner

I helgen meldte britiske medier at Paul Pogba kan være ute med skade i tolv uker. Manchester United-manager José Mourinho stempler oppslagene som «tull».

Pogba hinket forrige uke av banen med en lårskade under Uniteds 3-0-seier over Basel i mesterligaen. Lørdag skrev The Times at den engelske storklubben fryktet at skaden er verre enn først antatt.

Avisen hevdet en senskade potensielt kunne holde franskmannen på sidelinjen i tre måneder.

– Helt ærlig, så vet jeg ikke om det er tolv uker eller tolv dager. Det blir helt feil å kommentere eller å spekulere. Det ble tatt en avgjørelse om å vente en uke for å se klarere hva skadeomfanget er. Det er en hamstringskade, men ingen i klubben har snakket om tolv dager eller tolv uker. Disse opplysningene er rent tull, sa Mourinho etter Uniteds 4-0-seier over Everton.