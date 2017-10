Mourinho før Liverpool-møtet: - Jeg liker å spille mot de beste lagene

Manchester Uniteds José Mourinho står lørdag foran en av sesongens første store høydepunkt når laget hans gjester Liverpool på Anfield.

Det er få klubber Mourinho har påført mer smerte enn Liverpool. Han første tittel i engelsk fotball kom i 2005 da han vant ligacuptittelen med Chelsea. Og blant de 28 poengene han har tatt mot de helrøde er kanskje de tre poengene han tok da Chelsea sikret seg seriemesterskapet i 2014 på Anfield de viktigste.

På den andre siden er det også få klubber enn Liverpool som har påført Mourinho mer smerte. Tapet på Anfield med Chelsea i semifinalene i mesterligaen i 2005 og 2007 må være blant de mest smertefulle i Mourinhos trenerkarriere.

Til tross for alt dette, det gode og det dårlige, gester, spøkelsesmål, brente straffer og glipper, virker det som om Jose Mourinho egentlig liker Liverpool.

– Jeg liker å spille mot de beste lagene, jeg liker å spille mot de beste klubbene og jeg liker å spille på de beste stadionene – stadionene med mest historie, sier han i et eksklusivt intervju med Sky Sports foran møtet med rivalen han har spilt mest mot med unntak av Barcelona.

– Og du har rett i at jeg har hatt store øyeblikk, og at jeg har hatt ikke fullt så gode stunder på Anfield. De har hatt mange gledelige stunder mot meg, og de har hatt sorgfulle stunder mot meg.

– Nå, hvis de respekterer meg like mye som jeg respekterer dem, så vil vi få en slik minnerik kamp igjen, sier portugiseren.

Hvilken som helst kamp

Det virker selvsagt, for nå er Mourinho manager for Manchester United. Hans egen historie mot Liverpool kommer i tillegg til en mye større rivalisering. Oppgjøret mellom Liverpool og Manchester United er et av de største fotballkampene i fotballverden, og en kamp mellom to av de mest suksessfulle lagene i England. Eller som Mourinho kaller det "just another game" – hvilken som helst kamp.

– Det handler om tre poeng, ikke fire. Kanskje hvis det hadde vært i den delen av sesongen hvor duellen mellom to lag hadde betydd mer, men det er ikke tilfellet her.

– Men på den annen side er denne type kamper, hvor hver eneste enkelthendelse spiller en rolle. Vi spiller mot et godt lag med veldig gode spillere, sier Mourinho.

Kritisert

Akkurat som i fjor drar United til Anfield for den åttende seriekampen for sesongen.

Etter fjorårets kamp ble Mourinho kritisert for Uniteds defensive innstilling til tross for at hans taktikk stoppet Jürgen Klopps angrepsspill og sikret et viktig bortepoeng.

Denne gangen har også United styrket seg kraftig i den offensive biten. Så langt har man anført av blant andre Romelu Lukaku stått for hele 21 scoringer og sluppet inn bare 2. Det er det bare serieledere Manchester City som har matchet med 22 mål.

De to Manchester-lagene topper Premier League med 19 poeng, mens Liverpool har 12 på sjuendeplass.

