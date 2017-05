Mourinho gikk på karrierens første ligatap mot Arsenal

ANNONSE

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 2-0:

Arsenal dro det lengste strået i søndagens toppkamp mot Manchester United på Emirates. Granit Xhaka og Danny Welbeck scoret for vertene.

Seieren betyr at Arsenal fortsatt kan komme seg inn blant de fire beste i Premier League og slik sett sikre spill i Champions League til høsten.

Londonlaget står med 63 poeng etter 34 kamper og ligger dermed seks poeng bak Manchester City på fjerdeplass. Arsenal har også én kamp mindre spilt enn City og to kamper mindre spilt enn Liverpool.

Manchester United blir stående med sine 65 poeng. De røde djevlene har spilt like mange kamper som City og har én mindre spilt enn Liverpool.

Manchester City står med 69 poeng og Liverpool har 70 poeng.

TV 2-ekspert Brede Hangeland tror imidlertid at United nå vil satse alt på å komme seg til Champions League via å vinne Europa League.

- Jeg tror dette er øyeblikket som gjør at Mourinho gir opp Premier League og satser alt på Europa League. Han har ridd to hester en lang stund nå. Nå er det ingen tvil om hva som er enkleste veien til Champions League for United, det er Europa League, sier Hangeland i studio.

Arsenals seier betyr også at United-manager José Mourinho for første gang har tapt en ligakamp mot Arsenal i løpet av sin tid som manager i den engelske ligaen.

Før møtet søndag hadde han spilt 12 kamper mot Arsène Wenger og hans menn, uten et eneste ligatap mot laget.

God De Gea



Arsenal var det ledende laget de første 45 minuttene, men en god David De Gea bakerst hos gjestene sørget for at det ikke ble noe nettsus.

De Gea måtte i aksjon allerede etter fem minutter da Alexis Sanchez forsøkte en avslutning fra spiss vinkel og spanjolen reddet bra.

Like etter stormet United i angrep og Wayne Rooney spilte lekkert gjennom til Anthony Martial. Franskmannens avslutning mot nærmeste stolpe ble bokset unna til corner av Arsenals keeper Petr Cech.

I det niende minutt var Arsenal farlig frampå igjen. Aaron Ramsey kom ble spilt fint igjennom og avsluttet raskt, men De Gea reddet mesterlig.

I det 31. minutt var vertene frampå igjen. Alexis Sanchez la inn foran mål, og Ramsey var bare centimetere unna å treffe ballen fra kort hold.

Kort tid etter holdt Rob Holding på å rote det til i andre enden. Han spilte en håpløs og svak ball inn mot keeper Cech og Rooney snappet den opp. Den tsjekkiske burvokteren var likevel våken og forhindret scoring.

Til tross for store sjansen var det ingen scoringer til pause.

SCORET MOT GAMLEKLUBBEN: Arsenals Danny Welbeck.

Heldig ledermål

Snaue ti minutter ut i andre omgang skulle det imidlertid bli mål.

Granit Xhaka fikk ballen og klemte til fra distanse. Skuddet gikk via ryggen på Ander Herrera og duppet inn bak en De Gea i full strekk.

En smule heldig, men Arsenal var uansett i føringen.

Bare få minutter senere la hjemmelaget også på til 2-0. Alex Oxlade-Chamberlain la inn fra kanten og inne i feltet fikk tidligere United-spiller Danny Welbeck fritt spillerom. Han stanget inn Arsenals andre mål.

Etter den andre scoringen døde kampen litt ut og Arsenal tettet igjen bakover. Dermed ebbet kampen ut med 2-0-seier til vertene.



