Mourinho nektet å si noe om Contes sleivspark

- Jeg vil ikke miste håret ved å snakke om ham, sier en oppgitt José Mourinho.

Da Manchester United-manager José Mourinho møtte pressen etter søndagens kamp mot Vålerenga, en kamp United vant med 3-0, fikk portugiseren et spørsmål som gjaldt Chelseas Antonio Conte.

Italieneren har nemlig vært ute og slengt med leppa i Mourinhos retning og United-sjefen ble konfrontert med nettopp dette utspillet.

Conte uttalte nylig følgende til pressen:

- Vi må prøve å unngå en Mourinho-sesong. For to år siden endte Chelsea på tiendeplass og det vil vi unngå nå, sa Chelsea-manageren.

Han siktet til at José Mourinho ledet Chelsea til ligagull i 2015, for så å oppleve at laget kollapset fullstendig den påfølgende sesongen.

Sist sesong ledet Conte de blå fra London til ligagull, og nå er han altså ivrig etter å unngå det som skjedde med Mourinho for to år siden.

- Vil ikke miste håret



Til Nettavisen og øvrig presse sier Mourinho følgende om utspillet:

- Jeg kunne svart ham på så utrolig mange måter, men jeg vil ikke miste håret ved å snake om Antonio Conte, sa United-manageren under pressekonferansen og børstet seg litt gjennom den grå manken.

Det var tydelig på ansiktsuttrykket til portugiseren at han var en smule oppgitt over uttalelsen og at han gjerne skulle svart rivalen mer.

Utspillet mot Mourinho er ikke første gang Conte slenger med leppa de siste dagene. Chelsea-sjefen kom også med et syrlig stikk mot Tottenham i forrige uke og antydet at londonrivalen manglet ambisjoner, på grunn av at Spurs ikke har brukt penger på overganger denne sommeren.

- Alle klubber må forstå hva ambisjonene er. For å være ambisiøs, og kjempe om Premier League-tittelen og Champions League-pokalen, må du kjøpe dyre spillere. Hvis ikke, kommer du ikke opp på et høyt nok nivå. Mitt spørsmål er; hva er egentlig Tottenhams ambisjoner? sa Conte.

Uttalelsen kom i etterkant av at Tottenham styreformann Daniel Levy hadde gått ut og kritisert pengebruken i sommerens overgangsvindu.

- Skal gi ham tid



Mourinho og United har også brukt store penger i sommer og én av de som er hentet inn er svenske Viktor Nilsson Lindelöf. Stopperen fikk hard medfart etter møtet med Real Madrid tidligere i sommer, men i møtet med Vålerenga følte Mourinho at svensken viste tegn på framgang.

- Han tar det steg for steg. Benfica er en gigantisk klubb, og spillere som kommer derifra er mentalt klare. Men den portugisiske ligaen er annerledes. Der er Benfica et dominerende lag og han er vant med å ha ballen mye. Han trenger fortsatt tid, og vi skal gi ham det, sa Mourinho.

- Han er en såpass ung spiller og Manchester United er en enorm klubb, og med det følger et stort ansvar. La oss gi ham tid. Men jeg er fornøyd med det han har vist så langt, sa Mourinho videre om svensken.

En annen dyrekjøpt United-nykommer som viste seg fram søndag, var kraftspissen Romelu Lukaku. Han ble hentet fra Everton i sommer og satte inn 2-0-målet kort tid etter sidebytte på Ullevaal stadion.

Avviste Fellaini-salg



Lukaku har nå scoret tre ganger siden han kom til klubben.

- Det er bra. Spisser liker å score mål. Det er ikke så viktig for meg, men sannsynligvis er det bra for selvtilliten hans, sa Mourinho om spissen.

Portugiseren brukte også anledningen til å avfeie ryktene rundt Marouane Fellaini, som har blitt koblet med Galatasaray.

Også Fellaini fant nettmaskene i Oslo søndag kveld.

- Det er lettere for Galatasaray å få meg enn Marouane. Han er altfor viktig for oss. Ingen sjanse, sa Mourinho med et lite smil.

Etter søndagens test i Oslo venter nå en treningskamp mot Sampdoria, før United ligaåpner hjemme mot West Ham den 13. august.

