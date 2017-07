Mourinho om Matic: - Jeg vet at han vil til United

Manchester United-manageren ble konfrontert med de brennhete ryktene.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Manchester United hadde få problemer med å slå Vålerenga søndag kveld, og vant med 3-0 i Oslo, men etter kampen var det noe helt annet pressen ønsket å snakke med José Mourinho om.

Rykter fra England vil nemlig ha det til at Chelsea-stjernen Nemanja Matic er på vei til United og Mourinho fikk spørsmål om dette.

Overfor Nettavisen og den øvrige pressen var portugiseren overraskende snakkesalig om overgangen til sin tidligere elev fra Chelsea-tiden.

- Jeg venter på nyheter, sier Mourinho om Matic.

- Jeg vet at han ønsker dette veldig mye, sier han videre.

Mourinho jobbet med Matic under sin andre periode i Chelsea og var manageren som hentet serberen tilbake til klubben fra Benfica.

Når er det ventet at 29-åringen blir mannen som skal styrke den defensive midtbanen til Manchester United den kommende sesongen.

Det er snakk om en overgangssum på rundt 40 millioner pund og ifølge The Telegraph vil overgangen bli sluttført mandag.

- Når en spiller ønsker en slik overgang veldig mye, så er sjansen for at det går i orden større. Mye større, sier United-manageren.

- Jeg tror vi har en sjanse til å få ham. Men i fotball vet du aldri før ting er offisielt. Det er mye som kan skje, sier portugiseren videre.

En britisk journalist påpekte overfor Mourinho at Matic hadde blitt fotografert på Uniteds treningsanlegg tidligere søndag, iført klubbens treningstøy.

- Det vet jeg ikke noe om, jeg var ikke der, sier Mourinho.

Matic skal ha fått trøye nummer 31 i Manchester United, ifølge samme journalist. Igjen ville ikke Mourinho bekrefte noe som helst.

- Det er en trøye som er ledig. Vi har noen ledige trøyer, sier han.

Mourinho on Matic picture, "No.31 is a free jersey, I don't know if he was there as I haven't been there today." pic.twitter.com/c1Gpea8KvL