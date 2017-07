Mourinho roser Tottenham for lite pengebruk

Manchester United-manager José Mourinho tror Tottenham blir den argeste rivalen om ligagullet i England kommende sesong.

Selv mener portugiseren at hans klubb, som har styrket stallen med blant andre stjernespissen Romelu Lukaku, vil være en tittelkandidat.

Men han venter tøff kamp fra flere lag, deriblant «Spurs».

Det begrunner han først og fremst med at London-klubben har klart å beholde alle sine spillere så nær som Kyle Walker.

Backen ble solgt for en gigantsum til Manchester City, og Mourinho mener erstatteren, Kieran Trippier, er like god.

– Alle snakker om hvor mye penger Manchester City har investert, men det er et annet lag som har gjort det fenomenalt på markedet – Tottenham. Til nå har de ikke brukt et eneste pund, ikke sant? Og de beholder alle de ønsker å beholde. Dele Alli, (Harry) Kane, (Toby) Alderweireld, Eric Dier, sier Mourinho til storavisen The Guardian – og fortsetter:

– Jeg tror de solgte Kyle Walker fordi de ønsket å selge ham, og sannsynligvis fordi de mener Trippier er like god som Walker. Og han er yngre.

– Hver klubb gjør forskjellige investeringer, men alle investerer mye for å kjempe om tittelen. Vi er halvveis i overgangsvinduet, og Chelsea har kjøpt (Antonio) Rüdiger, (Tiemoué) Bakayoko og (Álvaro) Morata, sier Mourinho.