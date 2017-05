Muntari ga bort drakt til gutt som hadde hetset han fra tribunen: - Måtte sette et eksempel

ANNONSE

Se video av hendelsen i vinduet over.

Helgens oppgjør mellom Cagliari og Pescara fikk en mørk avslutning da Pescaras Sulley Muntari valgte å gå av banen i protest før kampen var slutt.

Muntari opplevde å få rasistiske tilrop fra tilskuerne, og etter først ha pratet med dommeren om det, valgte han til slutt å forlate banen, så Pescara måtte avslutte kampen med ti mann. Muntari fikk også et gult kort etter praten med dommer Daniele Minelli.

Ifølge The Guardian skal én av de som hetset han ha vært et barn.

- Det var en liten gutt som gjorde det mens foreldrene satt i nærheten, sier Muntari ifølge The Guardian.

- Jeg gikk bort til han og sa at han ikke måtte gjøre slikt. Jeg ga han drakten min for å lære han å ikke gjøre slikt. Jeg måtte sette et eksempel så han vokser opp og blir snill, fortsetter den tidligere AC Milan-spilleren.

Muntari forteller videre at han fikk beskjed av dommeren om å ikke snakke med tilskuerne.

- Jeg spurte om han hadde hørt fornærmelsene fra tribunen. Jeg insisterte på at han måtte ha mot nok til å stoppe kampen, sier Muntari.

Kampen ble ikke stoppet, og endte til slutt med 1-0-seier til Cagliari. Muntaris Pescara ligger helt sist i Serie A, og det er allerede nå klart at laget spiller i Serie B neste sesong.