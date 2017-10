Murphy reagerer på U17-heltenes oppførsel etter VM-finalen

Den tidligere Liverpool-spilleren mener Rhian Brewster og de andre ungguttene var for opptatt av å promotere seg selv.

Den unge Liverpool-spilleren Rhian Brewster har vært på alles lepper de siste ukene etter meget imponerende innsats under U17-VM.

England gikk til topps i turneringen og 17-åringen nettet åtte ganger. Han scoret blant annet hat trick både i kvartfinalen og semifinalen, samt at han satte inn ett av Englands fem mål i finalen mot Spania lørdag.

Liverpool-unggutten ble med det toppscorer i turneringen og ble i tillegg kåret til U17-VMs tredje beste spiller og mottok den såkalte bronseballen.

- Blir helt feil



Lagkamerat Phil Foden, som til daglig spiller for Manchester City fikk for øvrig gullballen, mens Spanias Sergio Gomez mottok sølvballen.

Det som skjedde etter finalen mot Spania har imidlertid fått enkelte til å reagere, og spesielt tidligere Liverpool-spiller, nå ekspert i BBC, Danny Murphy går hardt ut mot oppførselen til både Brewster og de andre.

Det Murphy reagerer på er at England-spillerne snudde trøyene sine, slik at de fikk navnet sitt foran, da de skulle motta medaljene etter bragden.

- Det er ikke noe England-emblem på bildene der spillerne mottar medaljene og det blir helt feil, sier Murphy til Talksport.

Saken er også gjengitt av Liverpool Echo.

- De hadde alle snudd trøyene, fordi de ønsket at navnet deres skulle synes på brystkassa, slik at alle i verden kunne se hvem de er, sier han.

Ifølge Murphy var dette et grep spillerne gjorde for å skape oppmerksomhet og blest rundt seg selv, i stedet for blest rundt laget.

- Det de alle sier med dette er: «Jeg er en ung, god spiller på vei opp. Se på meg!». Det er et problem i dagens samfunn, mener Murphy.

- De er like opptatt av å bli berømte, som de er av å være gode fotballspillere og det mener jeg gir grunn til debatt, sier han videre.

Følges av Klopp



Under U17-mesterskapet har det som alltid vrimlet av talentspeidere på tribunen og alle er selvsagt på jakt etter den «neste store» stjernen.

Spesielt Brewster har fått mye skryt for sin innsats i mesterskapet og det har selvsagt fått Liverpool-fansen til å gni seg i hendene.

17-åringen kom til Liverpools akademi i 2014 fra Chelsea og har fått kamper for både U18-laget og U23-laget til den røde klubben.

Stortalentet ble oppdaget allerede som sjuåring og var ønsket av både Chelsea, Arsenal, West Ham og Charlton, før han valgte førstnevnte.

14 år gammel byttet han imidlertid ut Chelsea med Liverpool, fordi faren mente det var større sjanser for å lykkes i Merseyside-klubben.

I Liverpool har han blant annet spilt sammen med norske Edvard Tagseth på Steven Gerrards U18-lag og unggutten har også tett oppfølging av en annen Liverpool-legende, Steve McManaman, på trening.

Det sies at manager Jürgen Klopp følger Brewsters utvikling med argusøyne og at debutet på seniorlaget ikke er så langt unna.

- Kan bli superstjerner



Til tross for sin kritikk, tror Murphy at England har flere juveler i sine rekker og at et knippe av spillerne som vant U17-VM kan bli stjerner.

LIVERPOOL-HELT: Danny Murphy spilte over 200 kamper for klubben.

- Noen av disse spillerne kan absolutt gå hen å bli superstjerner. Det er noen utrolige talenter i den gruppen. Den friheten de spiller med, er noe alle vil være glad for å se på et engelsk landslag i framtiden. Det gjelder meg også. Jeg er utrolig stolt av det de presterte, sier Murphy.

- Det at de ville ha navnet sitt foran på trøya, for å få navnet sitt ut der, slik at alle vet hvem de er, er ikke helt feil tenkt, men det var feil tidspunkt å gjøre noe slikt på. Det at England-logoen ikke er med i et slikt bilde, det sier mye, mener den tidligere Liverpool-stjernen.

Selv representerte Murphy det engelske landslaget på både U18, U20, U21 og A-lagsnivå. Han fikk totalt ni landskamper på seniornivå.

Han ble hentet til Liverpool fra Crewe i 1997 og ble på det tidspunktet regnet som ett av balløyas største midtbanetalenter. For de røde fra Merseyside fikk han med seg godt over 200 kamper og scoret 44 mål.

Murphy huskes kanskje best for noen minneverdige og avgjørende mål mot rivalene Manchester United tidlig på 2000-tallet.

