Nå er Fagermos menn dårligst i Eliteserien foran mål

Ingen lag i Eliteserien scorer færre mål enn Dag-Eilev Fagermos Odd. Mandag vinket de trolig farvel til medaljene, mens Sarpsborg og Geir Bakke fosser videre.

SARPSBORG 08 - ODD 2-1:

Odd-treneren var krystallklar i sitt intervju med Eurosport før avspark. Hvis laget hans skal melde seg på i medaljekampen, måtte mandagens kamp vinnes.

Det klarte de ikke. Sarpsborg var det beste laget og vant til slutt relativt fortjent 2-1 etter scoringer av Ole Jørgen Halvorsen og Kristoffer Zachariassen, mens Elba Rashani sto for Odds mål.

Og dem har det ikke vært mange av denne sesongen.

Fagermo, som vil at lagene sine skal spille sprudlende offensiv fotball, har denne sesongen fått servert noe helt annet. Etter 23 runder og 22 mål er det ingen andre lag - absolutt ingen - som scorer færre enn Odd.

Skiensklubben hadde ambisjoner om å kjempe helt i toppen før sesongen, men syv runder før slutt står Odd med skuffende 32 poeng og syvendeplass.

VIF, Sogndal og Viking er de som er nærmest skiensklubbens skuffende målscorerstatistikk, men de tre lagene har alle scoret 26 ganger denne sesongen, fire flere enn forrige sesongs bronsevinnere.

- Vinner fortjent

For Sarpsborg 08 er situasjonen langt lysere. Blåtrøyene, som nylig ble klar for cupfinale mot Lillestrøm, ligger etter mandagens seier på en imponerende andreplass ni poeng bak Rosenborg når 23 runder er ferdigspilt.

Sarpsborg-trener Bakke var lettet etter trepoengeren som til slutt ble en såkalt sliteseier.

- Vi slipper dem inn i kampen på en dødball, og da ble det hektisk og uryddig derfra og ut. Men jeg synes vi vinner fortjent, sier Bakke til Eurosport.

Det får Fagermo til å stusse.

- Jeg er ikke enig i det. Jeg tror ikke Sondre (Rossbach) har én redning i dag, de scorer på en straffe og et innlegg. Keeperen til Sarpsborg redder flere ganger. Men det er sånn Odd har vært denne sesongen, vi er ikke farlige når vi er inne i 16-meteren, sier Fagermo til Eurosport.

- Jeg er egentlig fornøyd med bortekampen, vi er solide, men den er typisk Odd denne sesongen, sier han videre.

Selve kampen var lenge tett og sjansefattig, og det tok en halvtime før vi fikk noe skikkelig dramatikk å snakke om. Da fikk Sarpsborg straffe etter at innbytter Martin Broberg regelrett løp ned hjemmelagets talentfulle Tobias Heintz, som for øvrig også ble byttet inn i første omgang på grunn av skade på Nicolai Poulsen.

Reprisene viste at avgjørelsen var helt korrekt av dommer Rohit Saggi, som i det siste har seilt opp som en av Norges mest lovende kampledere.

Fra ellevemeteren var Ole Jørgen Halvorsen iskald, stoppet opp i tilløpet og sendte ballen i det ene hjørnet og keeper i det andre. Dermed sto det 1-0 til vertene.

- En revansje

Tidligere Odd-spiller Halvorsen fortsetter dermed storformen, og før kampen ble han spurt om det hadde vært deilig å stilne gamletrener Dag-Eilev Fagermo.

- Det hadde vært fint, men det er ikke lett å stilne den svære kjeften der, spøkte vingen.

Det klarte han nok med den viktige 1-0-scoringen, og stillingen holdt seg til pause.

Halvorsen beskriver målet som en personlig triumf overfor gamleklubben.

- Det var deilig å score, og det er en liten revansje for min del. Jeg ble jo på en måte kastet ut, men det er greit, sier Halvorsen til Eurosport.

Odd-trener Fagermo bekrefter at klubben valgte bevisst å kvitte seg med Halvorsen.

- Det er riktig, vi vurderte Rafik Zekhnini og Bentley som bedre. Og den konkurransesituasjonen slet Ole Jørgen med å takle, og da er det bra han kommer til et miljø der han får tillit, og tillit fikk han ikke av meg, sier Fagermo.

TØFFE TAK: Sarpsborg 08s Matti Lund Nielsen (t.v.) her i duell mot Odds Sigurd Haugen.

Andre omgang var bare tre minutter gammel da hjemmelaget doblet ledelsen. Et innlegg fra Amin Askar falt ned på pannebrasken til en av sesongens overraskelser Kristoffer Zachariassen, og midtbanespilleren sendte Sarpsborg opp i 2-0 med en fin heading i høyre hjørne.

Da trodde alle at luften skulle gå ut av Odd, men Fagermos menn slo raskt tilbake. Fem minutter senere reduserte nemlig Elba Rashani for gjestene på en dødball. Han løp seg fri i feltet og styrte Oliver Bergs innlegg i mål fra fem meter. Dermed sto det 2-1 i Østfold, og det ble også sluttresultatet. Odd klarte aldri å sette vertene under nok press til å få en utligning.

United i Sarpsborg

Flere storklubber, deriblant Manchester United og Club Brugge, skal ifølge Eurosport ha vært til stede i Østfold mandag kveld for å kikke nærmere på sarpingenes stortalent Krepin Diatta (18).

Sarpsborg har tidligere avslått flere bud på 18-åringen, og det er kun et spørsmål om tid før senegaleseren forsvinner fra norsk fotball til større oppgaver. Geir Bakke har tidligere uttalt at han aldri har trent et større talent i løpet av sin 20 år lange trenerkarriere.

Men mandagens kamp var ikke Diattas beste, og unggutten var relativt anonym.

Nå venter en liten godbit for Geir Bakke og hans Sarpsborg-mannskap. Førstkommende søndag skal blåtrøyene reise til Lerkendal og spille en halvveis seriefinale mot Rosenborg, en kamp som må vinnes om det fortsatt skal være liv i gullhåpet.

- Det er tre poeng, det, flirer Bakke.

Odd møter Haugesund på hjemmebane samme dag.

