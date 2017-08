Nå gjelder det for Bendtner

Nicklas Bendtner ble først og fremst hentet til Rosenborg for å skyte klubben til Europa. I kveldens kamp mot Celtic får han sjansen til det.

I ligaen har ikke Bendtner vært noen umiddelbar suksess med seks mål på 16 kamper. Det ble heller ikke scoring mot Celtic i mesterligakvalifiseringen forrige uke (0-0), men RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var svært fornøyd med det dansken leverte.

– Han er en mann for de store anledninger, og det viste han der borte. Han holdt på ballen, og vi brukte ham mye. Han skaffer oss rom, og motstanderen tar hensyn til ham. Da skaper vi sjanser, sier Ingebrigtsen til NTB og legger til:

– Vi skal bruke ham så ofte som mulig. Og vi skal bruke ham slik vi brukte ham i Glasgow.

Erfaring

Treneren vil med andre ord ikke legge hele scoringsansvaret på Bendtner før kampen som kan gi garantert E-cupspill utover høsten. Men han erkjenner at det er dette dansken er hentet inn for. Det er nå – i den kanskje viktigste delen av sesongen – man skal høste av overgangen.

– Definitivt. Han har vært på denne arenaen før og vet hva som kreves. Det er ikke så voldsomt mye erfaring fra Europa hos resten av gruppa, og da er det klart at folk med hans erfaring blir viktige, sier Ingebrigtsen.

RETUR ONSDAG: Rosenborg tar imot Kristoffer Ajer og Celtic på Lerkendal onsdag.

Bendtner er nemlig den eneste i dagens Rosenborg-tropp med mesterligakamper å vise til. Han scoret ni mål for Arsenal i turneringen i årene 2007 til 2010 og har spilt totalt 37 kamper. Den siste kom for Wolfsburg så sent som høsten 2015.

Treffer med formen?

Selv med Bendtners erfaring er RBK avhengig av at minst ti spillere til leverer varene mot det skotske mesterlaget på Lerkendal. Ingebrigtsen er klar over at det er en tøff kamp som venter.

– Det er en formidabel oppgave. Vi er nødt til å være effektive og treffe 100 prosent med stort sett alle. På det nivået her er det små marginer, og da kan vi ikke skape så mange store målsjanser (som sist) og ikke score på dem.

RBK leder Eliteserien, men har ikke imponert nevneverdig i vårsesongen. Ingebrigtsen håper og tror laget har truffet med formtoppen inn mot kampene som kan gi viktige Europa-millioner i klubbkassa.

– Vi føler oss piggere og lettere til beins enn vi var i mai. Relasjonene er bedre, og vi tror vi er piggere i kropp og hode, sier han før en av sine største kamper så langt i trenerkarrieren.

