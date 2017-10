Nå skal alle spille med samme ligaball

Norsk fotball har omsider klart å enes om å bruke en felles ligaball, men det vil gå noen år før alle klubbene i Eliteserien er omfavnet av avtalen.

Neste år skal klubbene i både Eliteserien og Toppserien bruke den samme ballen.

– Sport har ønsket dette over tid. NISO, spillernes forening, det samme. Og når vi i tillegg har klart å lande dette sammen med Toppserien, blir dette en historisk dag, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland.

Det er Select som har sikret seg avtalen om å stå for de offisielle ligaballene. I dag er sju ulike baller i bruk i Eliteserien.

– Det er positivt at vi alle kan trene med den ballen vi skal konkurrere med, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Det er hovedsakelig sportslige grunner til at man omsider enes om en felles matchball. I flere år har både spillere, trenere og ledere klaget over at man flere ganger må bruke de siste dager inn mot kamp til å trene med en annen ball enn man er vant til.

– Vi har hatt en åpen anbudsprosess, der alle balleverandører er blitt spurt. Det var hele sju leverandører med i starten. Vi satt igjen med to alternativer, og der var Select best både når det gjelder økonomi og kvalitet, sier Øverland til NTB.

Fem lag med alternativ ball

En del klubber i Eliteserien har fått tid på seg til å tilpasse seg felles ball. Blant annet har Solskjærs Molde en ballavtale med Nike.

– Minst 11 av 16 lag har lovet å bruke den nye ballen i 2018. Klubbene har valgt å gå for dette. Vi er trygge på at 11 lag faktisk gjør det. Noen lag er i en avtale som varer i flere år, og de går ikke ut av sine gjeldende avaler.

– Når vil alle lag bruke samme ball?

– Jeg vil være forsiktig med å sette noen eksakt dato, men det går raskere enn man forventer, om vi ser til andre ligaer som har gjort dette før oss. I Danmark var ikke FCK med i starten, men alle i Superligaen er med nå, sier Øverland.

Fra før har man felles ligaball i de andre nordiske fotballseriene. Store ligaer som Premier League, Bundesliga og Serie A har også en offisiell matchball.

– NISO har jobbet for dette så lenge NISO har eksistert, sier spillerforeningens leder Joachim Walltin.

NISO jubler etter lang kamp

Den nye kampballen i Eliteserien og Toppserien ble presentert på Ullevaal stadion fredag.

– Det er stor forskjell på de ulike ballene, og da blir det lite forutsigbart å spille med ulike ballalternativer annenhver helg. På herresiden har alle de største ligaene i Europa innført ligaball, og det gjelder også resten av Norden. På kvinnesiden blir vi blant de første (kun slått av Italia), og det er bra at det kan lanseres samtidig, sier Walltin til NTB.

– Hvordan har du opplevd prosessen?

– Den har vært lang og krevende. Det er blitt tatt opp med klubbene ved gjentatte anledninger, men det har tidligere stoppet, og det er blitt forklart med markedsmessige årsaker. Det var også et av flere temaer med NHO idrett i 2011, og da ble det en konflikt/streik i eliteserien, selv om dette temaet ikke var hovedårsaken til det. Vi er veldig fornøyd med framdriften det siste året, sier NISO-toppen.

