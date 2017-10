Nådeløs Qaka om KBK-fansen: - De stakk meg i ryggen så fort de fikk sjansen

Kamer Qaka skapte mye oppstyr da han forlot Kristiansund til fordel for rumensk fotball. Nå forteller han om det han opplevde som en vond tid, og suksessen i ny klubb.

22-åringen forlot i sommer norsk fotball til fordel for rumenske CSM Politehnica Iasi. Siden har ting sett lyst ut for midtbaneeleganten fra Brandbu.

Selv om klubben ikke ligger høyere enn 11. plass, forteller Qaka at han har imponert. Såpass god skal han ha vært at en overgang i januar ikke er utenkelig.

- Det går veldig fint for meg nå, jeg har vært veldig god nå i det siste. Jeg har hørt mange rykter, og i avisen har visst presidenten snakket om at det har kommet bud på meg. Jeg har hørt rykter om Dynamo Kiev og Sjakthar Donetsk, sier Qaka til Nettavisen på telefon fra Romania.

- Stakk meg i ryggen



Det er likevel tiden i Kristiansund han huskes best for i Norge. I juni ble han nemlig sluppet gratis av KBK etter å ha gått ut i sykemelding.

SNAKKER UT: Kamer Qaka.

- Jeg ville videre, og ville spille på et høyere nivå og i en bedre liga. Da vi byttet system og begynte å slå langt, gikk ballen over meg hele tiden. Det var ikke gøy, jeg ville videre og det snakket jeg med klubben om. Det som har skjedd, har skjedd, sier Qaka.

Det skal uansett ha vært et ønske fra klubben om å få noe igjen for midtbanejuvelen, som var en sterk bidragsyter til Kristiansunds opprykk til Eliteserien.

- Jeg fikk høre av klubben at de ville skrive ny kontrakt med meg, og at dersom klubber skulle hente meg måtte de betale én million euro, som er rundt åtte millioner kroner. Kristiansund har aldri solgt en eneste spiller, og så skal de selge Kamer for én million euro? Jeg fikk jo sjokk, røper Qaka.

Han forteller at sykmeldingen gjorde at han ble stemplet som illojal av enkelte, men mener KBK også viste forståelse for at han ønsket å gå videre fra klubben.

Han måtte likevel tåle kritikk for et Instagram-innlegg han la ut kvelden før det ble klart at han var ferdig i Kristiansund. Etter at klubben hadde spilt 1-1 mot Aalesund kom det en kryptisk melding fra Brandbu-gutten på sosiale medier.

«Liker at dine egne, som du har kjempet for, nå snakker piss. Ta det rolig, dere finner nok en Qaka til», var blant noe av det 22-åringen skrev.

Godnatt👍 liker at dine egne som du har kjempet for nå snakker piss😂😂 ta det rolig dere finner nok en qaka til😂👍 #kingofnorway #kanskjeom400år😂😂 #skylderkampenpåqaka #nårqakasitterhjemmeåspiserchips😂😂 Et innlegg delt av Kamer Qaka 🇦🇱 (@92qaka) lørdag 17. Juni. 2017 PDT

Selv forklarer han at det var en melding til supportere som hadde begynt å ta kontakt da det stormet som verst rundt ham i KBK.

- Jeg fikk meldinger fra supportere om at jeg var illojal og ville dra. Dette er mitt liv. Det ene øyeblikket klapper folk når jeg dribler og sier jeg er best, og neste så snakker de piss til meg. Jeg la det ikke ut mot klubben, men mot supportere. De stakk meg i ryggen så fort de fikk sjansen, og etter alt jeg gjorde for klubben, sier Qaka.

Supporterleder: - Totalt ukjent

Kristiansunds supportergruppe Uglan har fått lese uttalelsene fra Qaka og gir følgende tilsvar:

«Kamer var en viktig bidragsyter under vår opprykkssesong i 2016. Vi som supporterklubb støtter alltid opp 100 prosent om laget og våre spillere, noe vi også hele veien gjorde med Qaka. Hans påstand om at supporterne dolket ham i ryggen er for meg totalt ukjent. Fotball er engang slik at spillere kommer og går og vi ønsker Kamer lykke til videre» skriver supporterleder Jarl Ivar Eriksen til Nettavisen i en epost.

Nå skal uansett alt gå så mye bedre for den lille teknikeren. Ifølge Qaka selv skal klubbpresidenten ha uttalt at de allerede har takket nei til et bud fra Dynamo Kiev, men at det likevel er aktuelt med et klubbskifte i januar.

- Treneren sier at jeg er veldig nær å gå videre, og at jeg må fortsette det jeg gjør. Akkurat nå kan jeg jo ikke dra fra klubben fordi vinduet ikke åpner før i januar. Treneren har sagt at alt kan skje da, og at det er klubber som interessert, sier Qaka.

Den rumenske ligaen ledes for øyeblikket av Cluj, som tidligere har spilt i Champions League, og ligaen skal passe som fot i hose for Qakas spillestil.

- Jeg spiller som en av to på den sentrale midtbanen, og jeg får lov til å hente ballen nede mellom stopperne. Her får jeg også større sjanser til å vise det jeg kan, sier Qaka.

- Treneren sier at når jeg har ballen, så skal vi gjøre sånn og sånn. På mange måter virker det som treneren forsøker å bygge laget rundt meg, forteller han.

SMILTE DA: Sverre Økland (stående) og Kamer Qaka avbildet etter seier.

Siden ankomsten til Romania har han spilt i 12 av 14 kamper han har vært tilgjengelig. Den ene kampen gikk han glipp av på grunn av suspensjon, etter å ha fått to gule kort mot Dinamo Bucuresti.

- Jeg hadde ingenting



Han forteller at han nå har gått videre fra norsk fotball, men utelukker ikke en retur til Norge i fremtiden. Det første utenlandseventyret har uansett gjort at han har fått øynene opp for en helt annen mentalitet.

- I Norge setter de ikke pris på det du gjør. Det er nesten så det er vanlig for dem om du dribler tre-fire mann. Overalt så er det «wow!» mens i Norge er det «spill støttepasning», eller «slå langt». Det er perfekt der jeg er nå, og akkurat nå ville jeg ikke vært et annet sted, sier Qaka.

Han opplever at ryktet som en urokråke ikke har fulgt ham til Romania. Et stempel han mener har ødelagt mye.

- Jeg har ikke ødelagt noe for meg selv, det er folk som har villet ødelegge for Kamer. Utenfor banen har folk sagt at «Kamer er sånn og sånn». Sannheten her er at jeg hadde ingenting da jeg var liten, jeg sov på gata i Oslo da jeg var 14-15 og styret i Vålerenga lo av meg da jeg sa jeg sov ute, sier Qaka.

I et tidligere intervju med Nettavisen fortalte Qaka om den tøffe tiden da han sov på Oslo S i tiden som Vålerenga-gutt. Daværende utviklingssjef i Vålerenga, Andrea Loberto, fortalte den gang at «i Vålerenga var det ingen som satte ham ut på gata», og at «det kan ha oppstått situasjoner vi ikke var informert om».

FORLOT KLUBBEN: Kamer Qaka, her med Daouda Bamba, forteller åpenhjertig om det som ble en vond avslutning på KBK-tiden.

Selv er Qaka uansett klar på at det er dagene som tenåring, og historiene man siden har blitt fortalt om han, som hjemsøker han i hver eneste klubb.

- Jeg var 14, 15, 16 år gammel, og selvfølgelig må man kunne gjøre feil når du er så ung. Men at de problemene fortsatt følger meg nå, det er helt sykt. På den tiden hadde jeg klubber som Barcelona, PSG og Werder Bremen etter meg, og det var ingen som skrev noe om det da.

- Men se nå, Martin Ødegaard herjer og går til Real Madrid fordi han hypes opp, Rafik Zekhnini herjer og de får han opp også. Nå er det enklere, men på min tid var det ikke enkelt. Jeg herja, men folk dro meg bare i anklene.

Selv forteller han at han er det stikk motsatte av det veldig mange har oppfattet han som.

- De som kjenner meg vet at jeg er en gutt som gir alt jeg har til mine nærmeste. Jeg kan sove på gata, så lenge alle rundt meg har det bra. Det er slik Kamer er som person, jeg vil at alle skal ha det bra. Men folk snur på det og får meg til å virke som en eller annen gangster. Jeg skjønner ikke hvor det kommer fra! Jeg er 1.40 meter høy og spiller bare fotball. Hva mer skal jeg gjøre, spør Qaka.

Det han har gjort er å prøve lykken i et annet land nå. Og at hans mulige suksess fort kan få folk til å tenke to ganger.

- I Sarpsborg ble jeg fortalt jeg ikke var god nok, jeg var ikke god nok i andre klubber også. Så si at jeg drar til Sjakhtar, hva skal folk si da? Folk vil få sjokk. Jeg fikk ikke spille i Sarpsborg, og så skal jeg til Sjakhtar som ofte er i Champions League, og møter Real Madrid og Barcelona, sier han.

Offensiv til tross for en tøff slutt på tiden i Norge.

