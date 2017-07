Nainggolan signerte ny Roma-avtale

Binder seg til Serie A-klubben i fire nye år.

Den italienske Serie A-klubben Roma bekrefter på sin nettside torsdag at midtbanespilleren Radja Nainggolan har signert en ny avtale med klubben.

Den nye kontrakten strekker seg fire år fram i tid, til 2021.

- Jeg føler jeg har vist at dette er det jeg alltid har ønsket. Jeg er veldig glad nå. Spesielt på grunn av at jeg og klubben kan fortsette på vårt eventyr sammen og se framover, sammen, sier Nainggolan til Romas nettside.

Belgieren kom til Roma i januar 2014 fra Cagliari. Han har så langt spilt 161 kamper hovedstadsklubben og scoret 27 mål.

Sist sesong scoret 29-åringen hele 14 ligamål og ble kåret til årets Roma-spiller av fansen. Roma endte på andreplass i Serie A.

- Vi er storfornøyd med at Radja har skrevet under på en langtidskontrakt her. Han går inn i sine beste år som fotballspiller, sier klubbpresident James Pallotta.

- Forrige sesong var han blant de beste midtbanespillerne i verden og det er ikke overraskende ta han har blitt koblet noen av de største klubbene i Europa, sier han videre.

Naingolan har blant andre blitt koblet med Manchester United i sommer.

- Det var aldri aktuelt at han skulle gå til en annen klubb. Han elsker Roma og vi elsker å ha ham her, sier klubbpresidenten.

Naingolan har spilt 28 landskamper og scoret seks mål for Belgia.

