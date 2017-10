Napoli beholder serieledelsen i Serie A etter 0-0 mot tabelltoer Inter lørdag.

Inter og Napoli var de eneste to lagene som hadde til gode å tape denne sesongen før lørdagens toppoppgjør, og det så ut til at begge ville beholde den merkelappen.

Mirandas gule kort ble beholdningen i kampen som endte 0-0.

Poengdelingen betyr at Napoli gikk på sitt første poengtap for sesongen. Laget er fortsatt er serieleder med 25 poeng på ni seriekamper. Inter følger på andreplass, to poeng bak.

Juventus er nummer tre, seks poeng bak Napoli, men kan klatre opp i ryggen på Inter med seier mot Udinese søndag.

Sampdoria nedsablet Crotone med hele 5-0 i den andre kampen i Serie A lørdag. Sampdoria er nummer fem på tabellen, to poeng bak Lazio og Juventus, som har samme poengsum.

