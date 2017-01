UTE: Martin Ødegaard og Heerenveen greide ikke å hamle opp med AZ Alkmaar i onsdagens kvartfinaleduell i den nederlandske cupen. Her er Ødegaard avbildet under debuten for Heerenveen tidliger i januar. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Nederlag for Ødegaard i cupen

Nordmannen får likevel skryt etter sin første kamp fra start.