Nederland tok seg til EM-semifinale

Nederland slo Sverige 2-0 og er som første nasjon klar for semifinale i EM-sluttspillet i fotball for kvinner.

Et mål i hver omgang var nok til å slå et uvanlig tamt og blekt svensk lag. Fjorårets tapende OL-finalist var langt unna å få til et nytt svensk fotballmirakel.

De nederlandske fotballjentene er klar for sin første semifinale noensinne.

- Ikke særlig moro at det ender på denne måten, sa den svenske veteranmålvakten Hedvig Lindahl til svenske SVT.

- Det er vanskelig å sette ord på dette. Jeg er kjempelei meg på spillernes vegne. «Kred» til Nederland. Totalt sett var de det beste laget, sa den svenske landslagssjefen Pia Sundhage.

Forfjamset

Etter en drøy halvtime kom det første målet. Det var et frispark fra Lieke Martens fra 16 meter som gikk rett igjennom den svenske muren. En tilsynelatende forfjamset svensk målvakt Hedvig Lindahl ble stående i ro på streken og måtte se at ballen suste i mål.

Veteranen Lindahl har hatt langt bedre inngripener i karrieren tidligere. Verken hennes innsats eller oppsettingen av muren hvor en nederlandsk spiller også fikk stå og lage rom for Martens, var helt på topp.

Nå skal det sies at svenskene var heldige som unngikk straffe etter fellingen av Vivianne Miedema på vei igjennom, men et frispark viste seg å være like effektivt.

De nederlandske spillerne lot seg rive med av et entusiastisk hjemmepublikum og nektet dessuten de svenske spillerne særlig rom annet enn på kantene. Pia Sundhages jenter virket ikke å ha særlig mer å bidra med.

Sundhage-exit

Etter sidebytte klarte svenskene å komme igjennom og utnytte de nederlandske stoppernes manglende tempo. De fikk et par muligheter ved Fridolina Rolfö, men ingen av avslutningene hennes gikk mellom stengene.

Nederland viste langt større effektivitet på sine overganger. Etter 64 minutter brøt Martens svenskene på midten. Hun fant Shanice van de Sanden med en utsøkt langpasning som igjen sendte Vivianne Miedema alene igjennom. Enkelt satte hun inn 2-0.

Svenske Lotta Schelin hadde en ball inne med ti minutter igjen av kampen, men målet ble annullert for offside. Helt mot slutten skjøt Stina Blackstenius rett på keeper alene igjennom.

Kampen ble den siste med Pia Sundhage som svensk landslagssjef. Hun vant flere mesterskap som amerikansk landslagssjef og tok over Sverige for å lede dem til en tittel i mesterskap. Det klarte hun ikke og nærmest var fjorårets OL-sølv.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!