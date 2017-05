ANNONSE

Begge de to lagene var klare for Serie B-før den 37. runden mandag. Aleesami spilte hele kampen på venstresiden for gjestene, men klarte ikke å markere seg i form av målpoeng.

Robert Muric ga Pescara ledelsen 1-0 etter 15 minutter i den betydningsløse kampen før Alexandru Mitrita la på til 2-0 tre minutter før slutt.

Pescara ligger helt sist med 17 poeng, mens Palermo ligger på plassen over med 23 poeng. Det er kun én gjenstående serierunde igjen i Serie A og begge de to lagene er klare for Serie B.

