SLITER: St. Pauli fansen holder motet oppe til tross for at det har vært lite å juble for denne sesongen. Foto: David Hecker (AFP)

Nedrykksspøkelset truer Dæhli og co. etter nytt tap

Seier for Even Hovlands lag, mens Mats Møller Dæhli og St. Pauli tapte viktig bunnkamp.